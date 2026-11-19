Central Saltillo

La planta de ciclo combinado de Valia Energía se convirtió en el primer activo de la compañía en completar su transición a la Ley del Sector Eléctrico, con un permiso de generación vigente por 15 años.

Central Saltillo, operada por Valia Energía, inició este 19 de noviembre una nueva etapa de funcionamiento en el Mercado Eléctrico Mayorista, luego de concluir exitosamente su migración al régimen de la Ley del Sector Eléctrico (LSE). El anuncio coincide con el 25 aniversario de operaciones comerciales de la planta, ubicada en Coahuila.

La compañía informó que la central completó las cinco etapas del Procedimiento de Migración bajo la modalidad A, conforme a los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el pasado 16 de abril de 2026.

Como parte de este proceso, el 10 de noviembre la Comisión Nacional de Energía (CNE) otorgó a Central Saltillo un permiso de generación bajo el nuevo marco legal, con una vigencia de 15 años. De esta manera, la planta comenzó a operar bajo el nuevo régimen a partir del primer minuto de este 19 de noviembre.

Con este resultado, Central Saltillo se convirtió en el primer activo del portafolio de Valia Energía en concretar su migración, mientras que la empresa continuará trabajando en la transición del resto de sus centrales eléctricas, de acuerdo con los calendarios y etapas regulatorias correspondientes.

Al respecto, Narcís de Carreras, director general de Valia Energía, calificó el proceso como un hito para la compañía, al considerar que representa el resultado del trabajo realizado desde su creación, hace cuatro años.

Asimismo, destacó la coordinación de la Secretaría de Energía con las autoridades y participantes involucrados en el procedimiento para concretar la transición.

La migración ocurre en el marco de los 25 años de operación comercial de Central Saltillo, cuya puesta en marcha tuvo lugar el 19 de noviembre de 2001. Desde entonces, la planta de ciclo combinado ha contribuido a la infraestructura eléctrica de la región Saltillo-Ramos Arizpe.

De acuerdo con Valia Energía, esta nueva etapa estará respaldada por un plan de inversión y modernización a largo plazo, con el propósito de mantener la eficiencia operativa de la central durante los próximos 15 años y fortalecer la confiabilidad del suministro eléctrico.