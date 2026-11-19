La gobernadora Mara Lezama

La gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció, junto con la atleta y promotora deportiva Mirna Beatriz de la Cruz Álvarez, conocida como “Estrellita”, que Tulum será la sede inaugural del calendario 2027 de México Imparable, con la carrera “Raíces de Sol”, que se realizará el próximo 14 de marzo en el Parque del Jaguar.

La competencia será la primera de tres carreras que integrarán el calendario nacional de este proyecto deportivo y cultural, que posteriormente llegará a El Tajín, en Veracruz, y a Teotihuacán, en el Estado de México, tres destinos representativos de la riqueza histórica y cultural del país.

Durante el anuncio, Mara Lezama invitó a corredoras y corredores de Quintana Roo y de todo México a participar en esta experiencia, que contará con recorridos de 6, 12 y 21 kilómetros, en un escenario que combina la riqueza natural de Tulum con el legado de la cultura maya.

México Imparable es una iniciativa que une el deporte, la cultura y la identidad de los pueblos originarios, a través de un circuito de carreras que busca promover la inclusión, impulsar el talento deportivo y visibilizar la diversidad cultural de nuestro país.

Este proyecto, promovido a nivel nacional con la participación de atletas y representantes de comunidades originarias, también busca generar oportunidades para deportistas, fortalecer el turismo deportivo y contribuir al desarrollo de las comunidades que reciben las competencias.

La Gobernadora destacó que la elección de Tulum como punto de partida del calendario 2027 permitirá mostrar que Quintana Roo es mucho más que un destino de sol y playa, al contar con espacios naturales, patrimonio histórico, cultura viva y condiciones para recibir eventos deportivos de alcance nacional.

Asimismo, resaltó que el Parque del Jaguar representa un escenario para esta competencia, al reunir la riqueza ambiental y cultural de Tulum, uno de los destinos emblemáticos del Caribe Mexicano, reconocido por su conexión con la historia de la civilización maya.

En el encuentro participó Mirna Beatriz de la Cruz Álvarez, “Estrellita”, directora de México Imparable, quien ha impulsado este movimiento para abrir oportunidades a través del deporte y promover el reconocimiento de las raíces culturales de México.

Con la realización de “Raíces de Sol”, Quintana Roo se sumará a este circuito nacional que vincula la actividad física con el turismo y la cultura, al tiempo que proyectará a Tulum como un destino para la celebración de competencias deportivas en escenarios naturales e históricos.