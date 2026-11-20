Roxana Lili Campos Miranda, exalcaldesa de Solidaridad, hoy Playa del Carmen, fue detenida la noche del jueves 19 de noviembre en la Ciudad de México, por su probable participación en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, relacionado con contratos públicos que habrían ocasionado un perjuicio superior a 62 millones de pesos al erario municipal.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo confirmó que elementos de su Policía de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). La captura ocurrió a las 19:47 horas en la colonia De la Unión Zapata, alcaldía Venustiano Carranza, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones.

Tras su detención, Campos Miranda quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), en sus instalaciones de Tacubaya, antes de ser trasladada a Quintana Roo para quedar ante la autoridad judicial que solicitó la orden de aprehensión.

Contratos bajo investigación

De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía estatal, las presuntas irregularidades se relacionan con tres licitaciones públicas otorgadas entre 2022 y 2024 a un particular para realizar servicios especializados de lavado de vehículos de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

Uno de los aspectos que llamó la atención de las autoridades fue la diferencia entre el tamaño del parque vehicular y el número de servicios reportados. La dependencia municipal contaba con 123 unidades, pero llegaron a registrarse hasta 865 lavados en un solo mes, incluso sin considerar días de descanso.

La empresa encargada del servicio, según la Fiscalía, disponía únicamente de 15 trabajadores para realizar esas labores. Además, las investigaciones detectaron que el proveedor no contaba con comprobantes fiscales digitales correspondientes a los primeros contratos, pese a lo cual continuaron los pagos.

En conjunto, los recursos entregados superaron los 62 millones de pesos. La autoridad también señaló que servidores públicos responsables de supervisar los acuerdos habrían omitido verificar que los trabajos se realizaran y que existiera documentación suficiente para justificar los pagos.

Por estos hechos se inició una investigación por uso indebido de atribuciones y facultades, que derivó en la orden de aprehensión contra la exfuncionaria. La Fiscalía no ha detallado públicamente el nombre de la empresa ni el monto individual de cada contrato.

Antecedentes de observaciones financieras

La detención ocurre mientras la administración municipal que encabezó Campos Miranda, entre 2021 y 2024, también enfrenta señalamientos por inconsistencias en el manejo de recursos públicos.

Información difundida por medios locales y nacionales refiere que la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo identificó observaciones por alrededor de 80 millones de pesos que no habrían sido solventados. El expediente fue turnado a la Fiscalía Anticorrupción y Buen Gobierno, según reportes periodísticos.

También se han mencionado observaciones de la Auditoría Superior de la Federación relacionadas con recursos del ejercicio 2023. Sin embargo, hasta ahora las autoridades no han establecido públicamente que esos procedimientos administrativos formen parte de la investigación que motivó la orden de aprehensión por los contratos de lavado de vehículos.

Campos Miranda llegó a la presidencia municipal de Solidaridad, cuya cabecera es Playa del Carmen, en 2021, postulada por una alianza encabezada por el PAN. En 2024 buscó la reelección, pero perdió frente a Estefanía Mercado, de Morena.

En septiembre de 2026 fue nombrada fiscal de Investigación del Delito de Narcomenudeo en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Su designación generó cuestionamientos debido a los señalamientos administrativos que enfrentaba en Quintana Roo.

La situación jurídica de la exalcaldesa deberá definirse ante un juez, quien determinará si existen elementos para vincularla a proceso. Mientras tanto, se mantiene vigente su derecho a la presunción de inocencia.