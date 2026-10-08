Puebla lleva su riqueza artesanal y turística a Punto México

Puebla busca mostrar la riqueza cultural, artesanal, gastronómica y turística que existe en sus municipios a través de su participación en Punto México, espacio de promoción turística que reúne a más de 50 artesanas, artesanos, productoras y productores de más de 20 municipios poblanos.

El encuentro se realiza del 5 al 30 de octubre y tiene como objetivo brindar nuevas oportunidades de comercialización para los productos elaborados en las comunidades del estado, además de impulsar el turismo comunitario y dar a conocer diferentes destinos de Puebla a visitantes nacionales y extranjeros.

Durante la inauguración, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, destacó el trabajo que se realiza en Puebla para promover sus destinos y productos en diferentes espacios nacionales e internacionales. Señaló que la entidad se encuentra entre los estados con mayor afluencia turística del país.

De acuerdo con los datos presentados, entre enero y julio Puebla recibió más de 4 millones 350 mil turistas hospedados, lo que representó un incremento de cinco por ciento, mientras que también se registró un aumento de siete por ciento en el número de visitantes.

Punto México permitirá que los visitantes conozcan y adquieran productos directamente de las personas que los elaboran, sin intermediarios. Entre los artículos que se pueden encontrar se encuentran piezas de talavera, textiles, alimentos, mezcal, café, mole y otras expresiones tradicionales de las diferentes regiones poblanas.

El gobernador Alejandro Armenta Mier destacó la importancia de la coordinación entre el Gobierno de México y el Gobierno de Puebla para promover el talento de las comunidades. También invitó a la población a visitar este espacio y conocer los productos que representan parte de la identidad del estado.

El mandatario señaló que Puebla cuenta actualmente con 20 conexiones aéreas y que se trabaja en la modernización del Distrito Aeroportuario, para lo cual se tienen reservados 400 millones de pesos que permitirán iniciar las acciones de intervención.

Además, destacó los proyectos relacionados con infraestructura carretera y turismo comunitario, así como los preparativos para recibir el Tianguis Turístico de 2027, evento que permitirá mostrar la diversidad de destinos con los que cuenta Puebla.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo Villalón, informó que de enero a septiembre de este año Puebla recibió más de 12 millones de visitantes y registró una derrama económica superior a los 14 mil millones de pesos.

La funcionaria explicó que una parte importante de los visitantes comienza a distribuirse hacia municipios y pueblos mágicos. Actualmente, alrededor de 30 por ciento de los turistas llegan a estos lugares, los cuales también generan cerca de 30 por ciento de la derrama turística estatal.

Esta estrategia busca que los beneficios económicos del turismo no se concentren solamente en la capital del estado, sino que lleguen a más comunidades y familias que dependen de actividades como la artesanía, la gastronomía, el hospedaje y los servicios turísticos.

Entre las experiencias que pueden conocer los visitantes se encuentran talleres artesanales, cafetales, palenques, cabañas y diferentes procesos productivos. También se promueven temporadas y rutas relacionadas con platillos y tradiciones poblanas, como los chiles en nogada, el mole poblano, el mole de caderas y las actividades de Día de Muertos.

Artesanos y representantes de proyectos turísticos también destacaron la importancia de contar con espacios para mostrar su trabajo. Aurora Estela Vázquez, de la Reserva Ecoturística El Paredón, en Naupan, resaltó que estas acciones ayudan a conservar la identidad cultural de las comunidades.

Mientras que Saúl Montesinos, artesano de barro policromado de Izúcar de Matamoros, reconoció las oportunidades de difusión que permiten llevar sus piezas a diferentes lugares del país.

Con estas acciones, Puebla busca fortalecer el turismo comunitario y generar mayores oportunidades económicas para las familias de sus 32 regiones, al mismo tiempo que proyecta sus tradiciones, productos y atractivos turísticos hacia nuevos públicos.