Mojica y Salinas Méndez se reúnen para abordar la organización de Morena en Acapulco

Beatriz Mojica Morga, precandidata de Morena a la gubernatura de Guerrero, y Ricardo Salinas Méndez, aspirante a la coordinación municipal del partido en Acapulco, sostuvieron una reunión para abordar la organización interna del movimiento y los retos políticos y sociales del municipio rumbo al proceso electoral de 2027.

El encuentro se realizó el jueves en un restaurante de Acapulco, el mismo día en que se confirmó a Mojica como precandidata de Morena al gobierno estatal. Durante la reunión, ambos hablaron sobre la importancia de fortalecer las estructuras territoriales, mantener comunicación con la militancia y promover la participación ciudadana.

También intercambiaron puntos de vista sobre los desafíos del puerto, entre ellos la recuperación económica, el desarrollo turístico, la seguridad y el bienestar social.

Salinas Méndez, quien se desempeñó como oficial mayor de Finanzas del Gobierno de Guerrero, ha realizado recorridos, reuniones vecinales y asambleas en distintas colonias y comunidades de Acapulco como parte de sus actividades para buscar la coordinación municipal de Morena.

Como parte de esa agenda, el jueves encabezó una Asamblea en Defensa de la Soberanía Nacional en la comunidad de San Isidro, donde dialogó con habitantes, jóvenes y familias sobre organización popular, participación ciudadana y el proyecto de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El aspirante también ha sostenido encuentros con representantes de sectores sociales y productivos del municipio, incluidos trabajadores, comerciantes y prestadores de servicios turísticos.

La reunión con Mojica ocurre en el contexto de la definición de los perfiles que participarán en la organización de Morena rumbo a las elecciones de 2027, tanto en el ámbito estatal como en el municipal.