La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) mantiene la gestión de recursos extraordinarios ante las autoridades estatales y federales para cumplir con el pago de la segunda quincena del presente mes y el cierre de año; por ello, el Rector, doctor Jesús Madueña Molina, hace un llamado al diálogo y a la sensibilidad del sindicato y los trabajadores universitarios para evitar un paro de labores en la institución, el cual dejaría sin clases a más de 170 mil estudiantes.

“En el tema de la gestión en México y aquí en el gobierno del estado hemos estado atentos y buscando la manera de que se concreten las solicitudes que hicimos desde principios de año. Lo último fue el fin de semana, en una entrevista telefónica con el doctor Carlos Iván Moreno, en donde le planteaba la urgencia de resultados para la Universidad”, expresó.

Informó que la gobernadora Graciela Domínguez le pidió que la buscara este día para actualizar el estatus de la gestión en México y evaluar la posibilidad de que el Gobierno del Estado autorice el corrimiento financiero de los recursos de diciembre para pagar la segunda quincena de noviembre.

Señaló que la Universidad estaba bajo el emplazamiento a huelga por parte del Sindicato y ahora enfrenta la amenaza de un paro de labores.

El Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Jesús Madueña Molina.

“Entendemos lo que el Sindicato plantea, puesto que si no hay pago de salarios se complica mucho el asunto”, indicó el rector, al precisar que ya se envió al doctor Carlos Iván Moreno el resumen de las acciones emprendidas por la institución, tales como la reingeniería, la reforma laboral y los ahorros logrados.

“Lo preocupante es el paro, una situación que no beneficia a nadie. La verdad, apelo a que haya una reflexión por parte del Sindicato, pero también mantenemos la exigencia hacia los gobiernos, tanto federal como estatal, para que nos ayuden a solventar esta situación y evitar una suspensión que deje sin actividad a más de 170 mil jóvenes y más de 14 mil trabajadores activos”, enfatizó, además de externar que poco más de 6 mil 500 jubilados también se quedan sin recibir su sueldo.

Resaltó que urge una respuesta para la Universidad y que se haga justicia al esfuerzo realizado con la reforma laboral y la reingeniería, pues existía el compromiso de que las autoridades federales apoyarían en el saneamiento financiero de la institución, lo cual hasta el momento no se ha concretado.

“La Universidad está haciendo lo que le corresponde en su misión (…); tenemos establecidas cinco funciones sustantivas, que son la base del trabajo en la institución, y la Universidad las ha cumplido con creces”, refirió, destacando que se cumplen los indicadores de evaluadores externos —entre ellos el número de miembros en el Sistema Nacional de Investigadores, cuerpos académicos y profesores con perfil PRODEP—, además de sobresalir en docencia, investigación, cultura, deporte y vinculación con todos los sectores de la sociedad y niveles de gobierno.

“Por eso el llamado tanto al gobierno federal como al estatal a que volteen a ver a la Universidad; no somos un ente pequeño, atendemos en el nivel medio superior y superior a poco más del 50 % de la matrícula en el estado. Esa es la Universidad: tenemos el programa de cobertura universal y hemos ampliado enormemente las plazas para estudiar Medicina; ninguna universidad del país hace el esfuerzo que nosotros hacemos”, dijo.

Agregó que la UAS está llegando a un momento de asfixia financiera en el cual, si los gobiernos no intervienen, tendrá que detener funciones, ya que el lunes 30 de noviembre vence el plazo fijado por el Sindicato.

“Nosotros debimos haber pagado la quincena hoy, pero no estamos en posibilidades porque no tenemos el recurso. Por eso el llamado a los gobiernos, ¿por qué? Porque se quedarían sin quincena más de 20 mil trabajadores entre activos y jubilados (…). Un paro no deja nada bueno; por eso apelo a la sensibilidad de los gobiernos, tanto federal como estatal, para que nos ayuden a evitar este tipo de situaciones”, puntualizó, al añadir que buscará un acercamiento con el Sindicato para solicitarle que reflexione y que, a través del diálogo, se evite el paro de labores.