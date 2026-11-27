Jennifer Joyce García Esquivel

La próxima renovación de Morena en Veracruz comienza a generar movimiento dentro de sus filas. Aunque todavía no se conocen candidaturas oficiales, algunos nombres empiezan a colocarse en el panorama político estatal y uno de ellos es el de Jennifer Joyce García Esquivel.

Su actual responsabilidad como secretaria de Mujeres del Comité Ejecutivo Estatal la mantiene dentro de la estructura del partido, pero ahora su nombre aparece relacionado con una posibilidad de mayor alcance: asumir la presidencia de Morena en la entidad.

Jennifer Joyce llegó a la dirigencia estatal en agosto de 2022, cuando se realizó la renovación de los órganos internos del partido. Desde esa posición ha desarrollado actividades vinculadas con la participación política de las mujeres, la formación y el trabajo de organización partidista.

Su posible participación en el relevo abriría un nuevo capítulo en su trayectoria dentro del movimiento, aunque ocupar la presidencia estatal representaría una responsabilidad distinta. Quien llegue al cargo tendrá que atender una estructura extendida por los 212 municipios de Veracruz, donde convergen distintos grupos, liderazgos y formas de organización.

La disputa por ese espacio no se limitará a definir quién ocupará la dirigencia. También estará en juego la manera en que Morena organizará su trabajo interno, establecerá acuerdos entre sus distintas corrientes y mantendrá comunicación con sus bases en el estado.

En ese contexto, la presencia de mujeres en los principales puestos de decisión podría convertirse en uno de los temas de la renovación. La eventual participación de Jennifer Joyce pondría sobre la mesa el peso de los perfiles femeninos dentro de la estructura partidista y su posibilidad de asumir responsabilidades de conducción.

Sin embargo, su nombre no es el único elemento que definirá el proceso. Los respaldos que consiga, las negociaciones internas y las condiciones que establezca Morena para renovar su dirigencia serán determinantes para conocer quiénes podrán competir por el cargo.

Hasta ahora, Jennifer Joyce no ha formalizado una aspiración a la presidencia estatal. Su posible llegada se mantiene en el terreno de las versiones y los escenarios que comienzan a plantearse alrededor del futuro del partido en Veracruz.

La renovación será una oportunidad para definir quién tomará las decisiones organizativas de Morena en los próximos años y cómo se construirá su relación con la militancia. Por ahora, el nombre de la secretaria de Mujeres ya aparece entre las posibilidades que se comentan dentro del escenario político veracruzano.