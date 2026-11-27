Coahuila fortalece alianzas por la inclusión y la igualdad

El Gobierno de Coahuila busca fortalecer las oportunidades de inclusión laboral para las personas con discapacidad mediante una alianza con organizaciones de la sociedad civil. Como parte de esta estrategia, la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social (SIDS) firmó un convenio de colaboración con Juntos, una experiencia compartida A.C., para desarrollar proyectos y acciones en favor de la igualdad y la no discriminación.

Durante la firma del acuerdo, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Enrique Martínez y Morales, señaló que el convenio formaliza el trabajo conjunto que ya se realizaba con la asociación y permitirá ampliar la participación de las organizaciones civiles en las políticas de inclusión.

El funcionario destacó que uno de los principales retos es que la inclusión no se limite a abrir espacios, sino que se traduzca en oportunidades reales para las personas con discapacidad. En ese sentido, mencionó los estímulos fiscales que impulsa el Gobierno estatal para las empresas que incorporan a integrantes de este sector a sus plantillas laborales.

Por su parte, Patricia Yeverino Mayola, titular de la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación, explicó que uno de los alcances del convenio será aprovechar la experiencia del equipo de psicología de la asociación para desarrollar procesos de capacitación y promover nuevas formas de evaluación, sin prejuicios ni estigmas que limiten la participación de las personas, especialmente en el ámbito laboral.

La colaboración también busca fortalecer la autonomía e independencia de las personas con discapacidad, así como promover una cultura de respeto a la diversidad y prevenir distintas formas de discriminación.

En la firma participaron Luis Alberto Durán Herrera, subsecretario de Inclusión; Patricia Yeverino Mayola; José de Jesús Sánchez Pineda, representante legal de Juntos, una experiencia compartida A.C., y Fernando Vega, integrante de la organización.

Con este acuerdo, la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social busca sumar capacidades entre el Gobierno estatal y la sociedad civil para avanzar en el ejercicio pleno de los derechos y en la generación de condiciones de igualdad para la población.