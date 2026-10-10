Ulises Mejía descarta buscar coordinaciones federal y municipal; mantiene objetivo de trabajar por Zacatecas

El diputado federal con licencia Ulises Mejía Haro afirmó que no se registró para buscar una coordinación distrital federal y tampoco lo hará para una municipal, pues aseguró que su principal objetivo continúa siendo trabajar por el desarrollo de Zacatecas.

Durante reuniones con integrantes de sus estructuras territoriales, el político reiteró que sus planes no han cambiado y que continuará recorriendo el estado para fortalecer la organización de su movimiento, escuchar las opiniones de sus simpatizantes y dialogar sobre el futuro de su proyecto. “No me registré para disputar una coordinación distrital federal y tampoco lo haré por una municipal. El objetivo es otro, y ustedes lo saben: regresarle la grandeza a Zacatecas. Ese objetivo sigue más firme que nunca”, expresó.

Como parte de estas actividades, Mejía Haro mantiene una gira por diferentes regiones de la entidad, con la intención de reforzar los equipos de la organización denominada Un Movimiento Honesto y mantener el contacto con las personas que participan en ella. En los últimos días, el legislador con licencia sostuvo encuentros con representantes de 31 municipios, pertenecientes a las regiones de Jerez, Tlaltenango, Sombrerete, Jalpa, Loreto, Zacatecas, Río Grande, Fresnillo y Ojocaliente.

De acuerdo con lo informado, los recorridos continuarán en otras zonas del estado y también contemplan reuniones con integrantes de la comunidad migrante zacatecana que radican en el extranjero. Durante los encuentros, Mejía Haro señaló que las decisiones relacionadas con el rumbo de su movimiento deben tomarse de manera colectiva y no depender únicamente de una persona. Por ello, destacó la importancia de escuchar las propuestas de quienes han participado en la construcción de la organización. “Este movimiento creció gracias a ustedes y son ustedes quienes decidirán el rumbo del mismo. Seguiremos caminando juntos, porque aquí lo más importante es respetar la voluntad de la gente”, manifestó ante sus simpatizantes.

El político también sostuvo que continuará trabajando con las estructuras territoriales para mantener la organización y fortalecer la participación de sus integrantes en las distintas regiones de Zacatecas. Asimismo, señaló que su intención es mantenerse cercano a las personas que forman parte del movimiento, conocer sus inquietudes y tomar en cuenta sus opiniones antes de definir los siguientes pasos del proyecto.La gira estatal forma parte de las acciones que el legislador con licencia anunció previamente para consolidar los equipos de Un Movimiento Honesto. A través de estos encuentros, busca mantener la comunicación con sus representantes municipales y conocer las necesidades que identifican en sus comunidades.

Finalmente, Ulises Mejía Haro reiteró que seguirá recorriendo Zacatecas y que el futuro de la organización deberá definirse con la participación de sus integrantes. También insistió en que, por el momento, su prioridad es mantener firme el objetivo de trabajar por la entidad, sin registrarse para las coordinaciones federal o municipal mencionadas. Con estas declaraciones, el legislador con licencia mantiene abierta la expectativa sobre el rumbo que tomará su proyecto político, mientras continúa con sus actividades de organización territorial y diálogo con sus simpatizantes en el estado.