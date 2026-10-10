Coahuila y Nuevo León refuerzan seguridad con operativo en límites estatales

Los gobiernos de Coahuila y Nuevo León reforzaron la seguridad en sus límites estatales mediante el Operativo Espejo de Prevención y Blindaje, en el que participaron más de mil 500 elementos de distintas corporaciones de Coahuila, con el objetivo de prevenir delitos y mantener la tranquilidad de las familias. El despliegue incluyó patrullajes y recorridos de vigilancia en carreteras, caminos, brechas, comunidades y zonas cercanas a los límites entre ambas entidades. Estas acciones buscan mejorar la presencia de las autoridades y fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles situaciones de riesgo.

El operativo se realizó con la participación de instituciones estatales y federales, entre ellas el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, las fiscalías y las policías de Coahuila y Nuevo León. El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, destacó la importancia de trabajar en equipo con las distintas corporaciones para mantener la seguridad en el estado. Señaló que estas acciones forman parte de la estrategia para combatir la delincuencia y conservar el orden en las diferentes regiones de la entidad.

La coordinación entre los gobiernos de Manolo Jiménez Salinas y Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León, permitió organizar este despliegue conjunto, con el propósito de fortalecer la vigilancia en los puntos de conexión entre ambos estados. El operativo también forma parte de las estrategias acordadas en la Mesa Estatal de Seguridad de Coahuila, donde participan autoridades de los tres órdenes de gobierno para establecer acciones de prevención, inteligencia y reacción ante posibles hechos delictivos.

Por parte de Coahuila, el despliegue fue encabezado por el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, mientras que en representación de Nuevo León participó el secretario de Seguridad, Gerardo Escamilla Vargas. Durante el arranque de las actividades, Fernández Montañez resaltó que la colaboración entre las entidades es importante para atender los desafíos de seguridad. Explicó que los resultados en esta materia dependen del trabajo constante, la planeación y la coordinación entre las instituciones encargadas de proteger a la población.

Asimismo, mencionó que Coahuila cuenta con indicadores favorables en materia de seguridad, de acuerdo con mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Entre ellas se encuentran la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) y la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU). De acuerdo con lo señalado por las autoridades, estas mediciones reflejan una percepción favorable de seguridad en distintas ciudades del estado, entre ellas Saltillo, Piedras Negras y Torreón.

En cuanto a las labores operativas, el secretario de Seguridad Pública de Coahuila, Hugo Gutiérrez Rodríguez, y el subsecretario de Operación Policial, Héctor Flores, coordinaron la participación de más de mil 500 elementos de diferentes corporaciones. Los recorridos de vigilancia se concentraron en puntos estratégicos de municipios como Saltillo, Arteaga, Candela, Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo y Juárez, donde se buscó ampliar la cobertura policial y mantener presencia en las zonas limítrofes.

Por su parte, el secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Escamilla Vargas, reiteró la disposición de su gobierno para mantener una relación de colaboración con Coahuila. También destacó la importancia de compartir información y sumar las capacidades de las instituciones para anticiparse a posibles riesgos. En el despliegue participaron además el general Jorge González Gálvez, comandante de la VI Zona Militar, y el comisario general de Fuerza Civil de Nuevo León, Adolfo Flores Pader, junto con representantes de distintas corporaciones de seguridad. Con el Operativo Espejo de Prevención y Blindaje, ambos gobiernos buscan mantener una vigilancia constante en las zonas que comparten y reforzar las acciones para prevenir delitos. Las autoridades señalaron que continuarán trabajando de manera coordinada para proteger a las familias y preservar la paz y el orden en la región norte del país.