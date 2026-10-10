Claudia Sheinbaum entrega de apoyos para afectados por la vaguada monzónica en Pachuca

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitó el Club del Adulto Mayor, ubicado en la colonia Parque de Poblamiento, en Pachuca, Hidalgo, como parte de sus actividades durante su estancia en la entidad, donde también realiza recorridos para supervisar los servicios de salud.

La mandataria federal estuvo acompañada por el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, durante el encuentro realizado este sábado. La visita formó parte de su segundo día de actividades en el estado, donde comenzó una gira nacional enfocada en revisar el funcionamiento de hospitales y centros de salud del sistema IMSS-Bienestar.

El Club del Adulto Mayor es un espacio destinado a las personas de edad avanzada, en el que se ofrecen actividades para promover la convivencia, la recreación y el bienestar físico y emocional. Entre los servicios que contempla este tipo de instalaciones se encuentran talleres, ejercicios, actividades culturales y espacios para fortalecer la convivencia entre sus integrantes. La presencia de la presidenta en este lugar ocurrió durante una jornada de actividades en Pachuca, donde también sostuvo encuentros con autoridades estatales para abordar distintos temas relacionados con las necesidades de la población hidalguense.

Durante su visita a Hidalgo, Sheinbaum ha mantenido como uno de los principales objetivos conocer las condiciones en las que operan los servicios públicos, especialmente los relacionados con la atención médica. El recorrido comenzó en el municipio de Metztitlán, donde visitó un hospital del IMSS-Bienestar y un centro de salud para revisar la infraestructura, el equipamiento y el abasto de medicamentos. La gira nacional contempla visitas a las 24 entidades del país donde opera el sistema IMSS-Bienestar, con la intención de conocer directamente las necesidades de las unidades médicas y escuchar al personal que trabaja en ellas. Además de revisar las condiciones de los hospitales, la presidenta busca identificar áreas de oportunidad en la atención médica, la disponibilidad de especialistas y los traslados de pacientes entre unidades de salud.

Por su parte, el gobernador Julio Menchaca ha acompañado las actividades de la mandataria federal en Hidalgo, como parte de la coordinación entre los gobiernos estatal y federal para atender las necesidades de la población. La visita al Club del Adulto Mayor se suma a las actividades realizadas durante la estancia presidencial en Pachuca, una ciudad donde las autoridades mantienen programas dirigidos a distintos sectores de la población, entre ellos las personas adultas mayores.

Estos espacios buscan ofrecer alternativas para que las personas de edad avanzada mantengan una vida activa, participen en actividades recreativas y fortalezcan sus relaciones sociales, aspectos que contribuyen a mejorar su calidad de vida. Con estas actividades, la presidenta continúa su agenda de trabajo en Hidalgo, mientras mantiene los recorridos de supervisión del sistema de salud y las reuniones con autoridades locales para conocer las condiciones de los servicios públicos en la entidad.