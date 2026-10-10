Catrineras Chautla 2026 espera más de 150 mil visitantes por Día de Muertos en Puebla

Entre luces, leyendas, gastronomía y tradiciones mexicanas, la Ex Hacienda de Chautla abrió sus puertas a la segunda edición del Festival Catrineras Chautla 2026, “La memoria nos reúne”, una celebración dedicada al Día de Muertos que se realiza del 9 de octubre al 2 de noviembre.

El evento busca reunir a familias y visitantes para disfrutar de diferentes actividades culturales y recreativas en uno de los recintos históricos de Puebla. Para esta edición, los organizadores esperan recibir más de 150 mil personas y generar una derrama económica de 70 millones de pesos, con beneficios para los comercios y servicios de la región. Durante la presentación del festival, autoridades culturales destacaron la importancia de conservar las tradiciones mexicanas y acercar las expresiones artísticas a personas de distintas edades. María Estela Ortiz Aparicio, directora de Economía Creativa de la Dirección General de Vinculación Cultural, señaló que esta iniciativa forma parte del Circuito de Festivales por la Paz, que busca fortalecer los derechos culturales y la participación de las comunidades.

Por su parte, el secretario de Arte y Cultura, Fritz Glockner Corte, habló sobre la importancia de recordar a los seres queridos que han fallecido. Explicó que las celebraciones del Día de Muertos permiten mantener vivos los recuerdos y compartir las costumbres que forman parte de la identidad mexicana. Además de su importancia cultural, el festival representa una oportunidad para impulsar el turismo y apoyar la economía de las familias poblanas.

La secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo Villalón, informó que Puebla estima recibir más de un millón 200 mil visitantes durante la temporada de Día de Muertos, lo que representaría un crecimiento de 3.5 por ciento respecto a 2025. También se proyecta una derrama económica de mil 518 millones de pesos y una ocupación hotelera de 56.57 por ciento. En cuanto a la afluencia en la Ex Hacienda de Chautla, la directora ejecutiva de Convenciones y Parques Puebla, Michelle Talavera Herrera, explicó que el lugar ha registrado un aumento importante en el número de visitantes durante los últimos años.

En 2024, el recinto recibió 144 mil 297 personas durante todo el año, mientras que en 2025 la cifra aumentó a 326 mil 651 visitantes. Durante la temporada de Catrineras, la asistencia pasó de 16 mil 757 personas en 2024 a 142 mil 397 en 2025, lo que demuestra el crecimiento del festival. Para recibir al público, se realizaron trabajos de mejoramiento en las instalaciones, como la renovación de la iluminación, el bacheo, la rehabilitación de guarniciones y la habilitación de más espacios de estacionamiento. También se mantiene la coordinación con autoridades estatales y municipales para procurar la seguridad de quienes asistan.

Se espera que la llegada de turistas beneficie a municipios cercanos como San Salvador El Verde, San Matías Tlalancaleca, Tlahuapan y San Martín Texmelucan, mediante el consumo de alimentos, artesanías y otros servicios. El presidente municipal de San Salvador El Verde, José Gregorio Ojeda Ojeda, destacó el valor histórico de la Ex Hacienda de Chautla y la importancia de mantener este tipo de celebraciones, que permiten a las familias acercarse a las costumbres y expresiones culturales de México.

Entre las principales atracciones del festival se encuentran las casas del terror, el Paseo de las Almas, los recorridos en trajineras por el lago y la Isla de la Llorona. También hay un foro cultural, un pabellón artesanal y gastronómico, recorridos con leyendas, iluminación arquitectónica, una zona de calabazas y actividades para niñas y niños. La programación incluye concursos de ofrendas, calaveritas literarias y catrinas, con los que se busca promover la creatividad y conservar las tradiciones relacionadas con el Día de Muertos. El festival puede visitarse de jueves a domingo, de las 13:00 a las 23:00 horas. El acceso general tiene un costo de 50 pesos, mientras que niñas, niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad pagan 20 pesos. Para facilitar la llegada, se cuenta con un estacionamiento principal y tres terrenos ejidales habilitados como espacios adicionales.

Los visitantes también han destacado la belleza del recinto iluminado, la variedad de actividades y la oportunidad de conocer más sobre las tradiciones mexicanas. Incluso turistas extranjeros han mostrado interés en la artesanía, la gastronomía y la música que forman parte de esta celebración. Con Catrineras Chautla 2026, Puebla busca fortalecer sus actividades culturales durante la temporada de Día de Muertos y atraer a más visitantes a la región. A través de sus leyendas, sabores y escenarios, la Ex Hacienda de Chautla se convierte en un espacio para recordar a quienes ya no están, convivir en familia y mantener vivas las costumbres que forman parte de la identidad del país.