Alerta por zorra con rabia en Cancún: ya fue eutanasiada, rasguñó a bebé y buscan a personas que tuvieron contacto

Zorra gris en Cancún Las autoridades emitieron una alerta sanitaria luego de que se confirmara que el animal tuvo contacto directo con una bebé.

La Secretaría de Salud de Quintana Roo confirmó la presencia del virus de la rabia en una zorra gris localizada el sábado 3 de octubre de 2026 en el estacionamiento de Bodega Aurrera, sobre la avenida Kabah, en la Supermanzana 248 de Cancún. El domingo 11 de octubre la dependencia emitió un llamado público para localizar a personas y dueños de mascotas que tuvieron contacto con el animal luego de que se confirmara que el animal rasguñó a una menor de edad de tan sólo un año.

¿Qué pasó con la zorra gris con rabia en Cancún que puso en alerta a las autoridades sanitarias?

De acuerdo con información de las autoridades de salud estatales, una niña de un año recibió un rasguño en un dedo. Fue atendida de inmediato y recibió la vacuna antirrábica como medida preventiva; las autoridades reportaron que se encuentra en perfecto estado de salud y fuera de peligro.

En coordinación con el Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas de Quintana Roo, el ejemplar fue capturado y trasladado al Centro de Control Animal, Asistencia y Zoonosis. Allí se le practicó eutanasia para obtener muestras de tejido nervioso, que el Laboratorio Estatal de Salud Pública analizó y confirmaron la presencia del virus.

Las autoridades mantienen acciones de vigilancia epidemiológica y atención preventiva. Hasta el momento no se registran casos de rabia humana en Quintana Roo relacionados con este incidente, y las medidas responden a los protocolos de prevención de zoonosis.

¿Por qué es peligroso el contacto de la zorra gris con personas?

La rabia es una enfermedad viral que ataca el sistema nervioso central. Se transmite principalmente a través de la saliva de un animal infectado, mediante mordeduras, rasguños o contacto con heridas abiertas o mucosas. Sin tratamiento preventivo oportuno la enfermedad es casi siempre mortal una vez que aparecen los síntomas.

Los animales silvestres, como las zorras grises, pueden ser portadores del virus, por lo que cualquier contacto físico con fauna silvestre en zonas urbanas se considera de riesgo y requiere evaluación médica inmediata, sin esperar a la aparición de síntomas.

¿Por qué buscan a quienes estuvieron cerca de la zorra gris en Cancún?

Las autoridades de salud buscan identificar a todas las personas que tocaron al animal o cuyas mascotas interactuaron con él para ofrecer orientación médica, valoración y, si corresponde, el esquema de vacunación preventiva. Localizar los contactos permite aplicar los protocolos de vigilancia, evitar posibles contagios y proteger la salud pública. El llamado incluye tanto a quienes tuvieron contacto directo como a quienes tuvieron contacto indirecto a través de mascotas.