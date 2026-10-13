Lorenia Valles se reúne con integrantes del Consejo Sindical y Social Permanente de Sonora

Lorenia Valles Sampedro, senadora con licencia y coordinadora estatal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora asistió a una reunión con integrantes del Consejo Sindical y Social Permanente del Estado de Sonora (Csspes), encabezado por el profesor Ramón Antonio Gastélum Lerma, con la finalidad de abordar temas relacionados con los derechos laborales, conquistas sindicales y la participación de los trabajadores en las políticas públicas.

Durante este encuentro, la representante estatal de los comités de la transformación destacó el papel histórico que han desempeñado las organizaciones sindicales en la construcción de mejores condiciones laborales para toda la población del estado.

Resaltó que las luchas de los trabajadores han contribuido a establecer derechos constitucionales y políticas públicas orientadas al bienestar de las familias mexicanas.

Dejó claro que el papel que juega el movimiento sindical ha sido parte fundamental de los cambios registrados en el país.

Durante el encuentro, en el que participaron representantes de 17 organizaciones sindicales de la entidad, Valles Sampedro destacó que los derechos de las y los trabajadores forman parte de las prioridades de la Cuarta Transformación.

“En los últimos ocho años se han impulsado medidas relacionadas con el incremento progresivo del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, el aumento de los días de vacaciones y el fortalecimiento de la política de vivienda”, señaló.

Posteriormente, el representante del Consejo Sindical y Social Permanente del Estado de Sonora, Ramón Antonio Gastélum Lerma, reconoció la disposición de la coordinadora para abordar este tipo de temas importantes en materia laboral.

Manifestó la importancia de la coordinación entre instituciones, organizaciones sindicales y actores públicos para lograr un fortalecimiento ante los retos del ámbito laboral en la entidad.