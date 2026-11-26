Tamaulipas

Al reconocer el potencial turístico de Tamaulipas y el trabajo que realiza para desarrollar nuevos productos y experiencias, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, inauguró, junto al gobernador Américo Villarreal Anaya, el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos y Comunitarios, que tiene como sede Tampico.

Ante representantes de los 177 Pueblos Mágicos de las 32 entidades del país, alcaldes y alcaldesas y prestadores de servicios turísticos, Josefina Rodríguez destacó que este encuentro reúne a más de mil 500 participantes y más de 400 experiencias comunitarias que buscan abrirse paso en el mercado turístico nacional.

“Quiero aquí solamente reconocer y agradecer el trabajo del Gobierno del Estado de Tamaulipas. Gracias, gobernador, por todo su apoyo, por entrarle a realizar este evento por primera vez en su estado, que sí, lo repito, es la joya escondida, como tenemos muchas, y que hoy tenemos la oportunidad de que las más de 1500 personas que hemos venido a conocer Tampico”, precisó la funcionaria federal durante la ceremonia de inauguración realizada en el Espacio Cultural Metropolitano.

“Tiene un incremento de visitantes de manera muy importante, más del 5 %, más conectividad, más segmentos, pero sobre todo hay que reconocer cuando un estado que no es turístico de alguna manera de forma nata se ve en la tarea de crear producto turístico; ahí está el reto”, dijo.

Rodríguez Zamora también destacó que esta edición tiene un enfoque sustentable, al convertirse en el primer encuentro de este tipo que incorpora criterios de sostenibilidad, entre ellos el uso de materiales de cartón reciclable en los espacios de las entidades participantes, que posteriormente podrán reutilizarse como puntos de información turística.

Por su parte, el gobernador Américo Villarreal Anaya destacó el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en materia de turismo, el cual, dijo, ha sido excepcional, toda vez que, junto a su administración, esta industria ha despegado como nunca. Y esto ha sido posible por la visión humanista que se ha impreso durante su gestión.

“El respaldo de nuestra presidenta ha tocado todos los ámbitos del desarrollo y bienestar de la población de nuestros 43 municipios. Hoy aquí hay una prueba fehaciente de que unidos hemos podido colocar a Tamaulipas en la agenda turística nacional, lo cual es un orgullo y un compromiso que persiste”, manifestó el mandatario estatal, al agregar que se ha sabido aprovechar la diversidad de Tamaulipas y sus tradiciones para atraer a más visitantes.

“El flujo de turistas que ha llegado a nuestra tierra en los últimos cuatro años rompe sus propios récords año tras año”, refirió Villarreal Anaya, al agregar que, dentro de las diversas estrategias promovidas por su administración, se continúan impulsando los principales atractivos turísticos y fortaleciendo segmentos como el turismo cultural, gastronómico, deportivo, cinegético, de reuniones y médico.

Tamaulipas

En el marco del 25.º aniversario de los Pueblos Mágicos, Rodríguez Zamora develó, junto al mandatario tamaulipeco, una placa alusiva a esta celebración, manifestando que este encuentro tiene la función de conectar no solo comunidades y experiencias, sino también comercializar de manera directa y aprender a capacitarse en este rubro, y también entregó un reconocimiento al gobernador Américo Villarreal Anaya.

Al dar la bienvenida, la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, señaló que este evento representa una extraordinaria oportunidad para compartir con todo México “la historia, la cultura y la hospitalidad de la gente, así como ser huéspedes de los Pueblos Mágicos de Tula y Mier, orgullosos representantes de nuestro estado de Tamaulipas”.

“Tampico es una ciudad que nació y creció como punto de encuentro”, al señalar también que el turismo debe ser, ante todo, una oportunidad para generar bienestar, preservar nuestra identidad y construir un desarrollo que beneficie a las comunidades.

Previo a la inauguración, la secretaria de Turismo federal impartió una conferencia a la cual asistió el mandatario estatal, quien también recorrió los stands de los Pueblos Mágicos, instalados en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Tampico.

El Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos y Comunitarios comprende cuatro días de actividades, conferencias magistrales, citas de negocios y cinco pabellones: Pueblos Mágicos, Gastronómico, Cultural, Artesanal, Hecho en Tamaulipas y Hecho en Tampico, así como actividades culturales. Se esperan de 15 mil visitantes diarios.

El encuentro se desarrolla en ocho áreas conectadas alrededor de la Laguna del Carpintero: Teatro Metropolitano, Jardín de las Artes, Expo Tampico, Velaria, Recinto Ferial, Unidad Deportiva, Laguna del Carpintero y Parque Metropolitano, que conforman un distrito de exposiciones con más de 9 mil metros cuadrados para actividades culturales, comerciales, gastronómicas y de promoción turística.

Entre los principales espacios se encuentran los stands de los 177 Pueblos Mágicos, el pabellón de artesanías, el pabellón gastronómico “México de mis Sabores”, con la participación de las 32 entidades federativas, el área de medicina tradicional mexicana y el Pasillo Sustentable.