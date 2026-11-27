Detienen a cinco personas por préstamos gota a gota en Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) detuvo a cinco personas, entre ellas un regidor del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino y su hermano, durante cinco cateos efectuados de manera simultánea en la Zona Metropolitana. Las acciones forman parte de una investigación por presuntos préstamos usureros conocidos como “gota a gota” y delitos contra la salud.

Los operativos se realizaron con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y la Policía Estatal. Las diligencias derivaron de indagatorias por fraude por usura y narcomenudeo con fines de suministro.

Los inmuebles intervenidos se localizan en la agencia de policía Cinco Señores, en Oaxaca de Juárez; en San Agustín Yatareni, donde se encuentra el depósito de cerveza “El Cartucho”, y en las colonias Fernando Gómez Sandoval, Aquiles Serdán y 25 de Enero, pertenecientes a Santa Lucía del Camino.

Detenciones

Entre los arrestados está V. R. M., conocido como “El Vidal”, quien fue localizado en un inmueble de Calzada de la República, en la colonia Fernando Gómez Sandoval. En otro domicilio de la colonia Aquiles Serdán fue detenido A. R. M., hermano del primero y regidor del ayuntamiento de Santa Lucía del Camino.

En esta última propiedad, las autoridades encontraron diversos documentos que presuntamente estaban relacionados con actividades de préstamo y cobranza. Entre los indicios había 83 pagarés por distintas cantidades, una carpeta con expedientes y documentación de personas acreditadas, así como una libreta naranja con registros de montos, nombres de deudores y tarjetones para controlar los pagos de la financiera “Dumi Fast”.

Durante la misma diligencia también fueron localizadas bolsas transparentes con cierre hermético que contenían una sustancia cristalina granulada, cuyas características corresponden presuntamente a la metanfetamina, conocida como cristal.

En otro de los cateos, realizado en un inmueble de la calle 5 de Febrero, en la agencia de policía Cinco Señores, fueron detenidas tres personas más, señaladas por su posible participación en labores administrativas y de cobranza.

Entre ellas se encuentra O. G. R., alias “Tabo”, de 38 años y contador de profesión, a quien la Fiscalía identifica como presunto operador financiero y contable. También fueron arrestados C. D. C. F., de 28 años, señalado como posible cobrador, y E. C. V., de 33 años.

Las cinco personas quedaron a disposición del Ministerio Público junto con los documentos, pagarés y sustancias aseguradas. La autoridad continuará con las investigaciones para determinar su posible responsabilidad y definir su situación jurídica.

La FGEO señaló que mantendrá las labores de inteligencia y coordinación con autoridades federales y estatales para investigar los préstamos usureros, así como posibles hechos de extorsión y narcomenudeo en la entidad.