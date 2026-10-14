Saltillo reunirá a 1,200 líderes ganaderos de México en Convención Nacional

Convención Nacional Ganadera 2026

La capital coahuilense se convertirá esta semana en punto de encuentro de la ganadería mexicana con la realización de la Convención Nacional Ganadera 2026, que reunirá a aproximadamente 1,200 representantes del sector pecuario, vinculados a organizaciones que agrupan a más de 800 mil productores de todo el país.

El encuentro, programado del 14 al 16 de octubre, se celebrará en el marco del Rodeo Saltillo 2026, incorporando a la tradicional fiesta vaquera una agenda empresarial y productiva que busca fortalecer las relaciones comerciales, promover la calidad genética del ganado y abrir espacios de diálogo sobre los principales retos de la actividad ganadera.

La reunión estará encabezada por Homero García de la Llata, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), con la participación de Homero Amezcua Villarreal, presidente de la Unión Ganadera Regional de Coahuila, además de autoridades estatales y dirigentes ganaderos de distintas regiones del país.

La importancia del encuentro va más allá de la exhibición de ejemplares. La Convención Nacional Ganadera constituye un espacio de representación gremial en el que se presentan informes, se revisan prioridades del sector y se toman decisiones relacionadas con la organización ganadera nacional.

Su celebración ocurre, además, en un contexto particularmente desafiante para los productores mexicanos, debido a las restricciones sanitarias que han afectado las exportaciones de ganado en pie hacia Estados Unidos por el gusano barrenador, así como a las presiones derivadas de los costos de producción, la disponibilidad de agua y la necesidad de fortalecer la trazabilidad y la competitividad.

Para Coahuila, la ganadería representa una actividad económica de gran importancia, tanto por la producción bovina como por su industria lechera. De acuerdo con información del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), el valor de la producción pecuaria estatal se acercó a los 25 mil millones de pesos en 2024, lo que permite dimensionar la relevancia de esta actividad y de las cadenas económicas que dependen de ella.

Como parte de la agenda, se desarrollará ExpoGan Coahuila 2026, con la exhibición de más de 130 cabezas de ganado de distintas razas, procedentes de más de 20 ganaderías del estado. También se llevará a cabo la XXXV Exposición Nacional Angus, que reunirá ejemplares de alta genética de diferentes entidades del país, así como actividades de juzgamiento, premiación y subastas.

Uno de los momentos destacados será la subasta Lo Mejor de Coahuila, prevista para el sábado 17 de octubre, en la que se ofrecerán alrededor de 30 sementales seleccionados de razas como Angus, Charolais, Hereford y Brangus, una oportunidad para promover el mejoramiento genético y la comercialización del ganado producido en la entidad.

La realización de la convención también tendrá implicaciones para la economía de Saltillo. El alcalde Javier Díaz González informó que se espera la llegada de aproximadamente 700 acompañantes de los participantes, además de los miles de visitantes que acudirán a las actividades del Rodeo Saltillo, lo que representa una oportunidad para los sectores hotelero, restaurantero, comercial y de servicios.

Con esta edición, el Rodeo Saltillo busca ampliar su alcance y convertirse no solamente en un evento de entretenimiento y preservación de las tradiciones norteñas, sino también en una plataforma de vinculación económica para la agroindustria.

El desafío será que la presencia de los principales representantes de la ganadería nacional se traduzca en acuerdos, oportunidades comerciales y propuestas que contribuyan a resolver los problemas que enfrenta el sector. Más allá de los eventos y las exposiciones, los resultados de la convención permitirán valorar su verdadero impacto para los productores de Coahuila y del país.