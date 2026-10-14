Modelo de regularización para centros de rehabilitación en Tamaulipas se replicará en el país: Cofepris

Modelo de Tamaulipas para regularizar centros de rehabilitación de adicciones se replicará a nivel nacional

El modelo que implementó el estado de Tamaulipas para regularizar los centros de rehabilitación de personas con problemas de adicciones será retomado a nivel nacional a partir de 2027, informó la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

El anuncio se realizó este miércoles, durante una ceremonia encabezada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, en la que se entregaron los primeros 41 certificados a establecimientos de nueve municipios del estado. El programa contempla el acompañamiento de 14 dependencias e instituciones estatales para mejorar las condiciones de funcionamiento de estos espacios y favorecer una atención digna.

Durante el encuentro, la autoridad sanitaria federal reconoció los avances de la estrategia, orientada a fortalecer la seguridad y la calidad de los servicios que reciben las personas en los centros de rehabilitación, conocidos popularmente como “anexos”.

Villarreal Anaya destacó la participación de servidores públicos y responsables de los establecimientos en la atención de un problema que afecta a las familias y a la sociedad.

“Realmente me da mucho gusto, me emociona y me satisface estar hoy aquí reunidos con gente que se desempeña como servidor público, pero tiene esta sensibilidad, y ustedes que están participando activa y solidariamente en resolver un problema que nos aqueja como entorno social y ciudadanos en este momento”, expresó.

Añadió que el objetivo es avanzar hacia mejores condiciones de bienestar y convivencia para la población tamaulipeca.

Por su parte, Carlos Alberto Aguilar Acosta, comisionado de Operación Sanitaria de Cofepris, quien acudió en representación del comisionado federal Víctor Hugo Borja Aburto, anunció que la experiencia estatal se incorporará al modelo nacional de gestión sanitaria del organismo a partir de 2027.

Explicó que la intención es extender a otras entidades un esquema de acompañamiento que facilite el cumplimiento de las disposiciones sanitarias y contribuya a mejorar los servicios de rehabilitación. Consideró que la iniciativa muestra cómo la coordinación entre instituciones puede fortalecer la atención de este problema social.

El gobernador informó que su administración destinó 12 millones de pesos a los centros durante esta primera fase, en la que se certificaron 41 establecimientos. Asimismo, reiteró que buscará ampliar la estrategia para ofrecer mejores condiciones de recuperación y reintegración social a las personas que requieren estos servicios.

Ante representantes de los centros, integrantes del gabinete y autoridades municipales, Villarreal sostuvo que la regularización forma parte de una visión de gobierno que busca garantizar espacios adecuados y atención digna para quienes enfrentan problemas de adicciones.

También llamó a ampliar el alcance del programa y establecer indicadores que permitan evaluar sus resultados en materia de recuperación y reintegración social.

¿Cómo funciona el modelo de regularización de Tamaulipas?

El Programa Estatal de Regularización de Centros de Rehabilitación de Adicciones busca ir más allá de las inspecciones para detectar incumplimientos. Su esquema contempla acercamiento, orientación, supervisión y acompañamiento para que los establecimientos avancen progresivamente en el cumplimiento de las disposiciones aplicables.

La primera etapa consistió en identificar los centros, revisar sus condiciones de funcionamiento y detectar sus principales necesidades. A partir de este diagnóstico, las autoridades estatales localizaron 94 establecimientos dedicados a la atención de personas con problemas de adicciones.

Con esta información, las instituciones participantes establecieron rutas de trabajo para atender las áreas de oportunidad de cada centro, en lugar de abordar sus requerimientos de manera aislada.

Como resultado de esta primera fase, 41 establecimientos de Altamira, El Mante, Tula, Ciudad Madero, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico y Ciudad Victoria recibieron sus certificados.

Uno de los componentes centrales del programa es la participación de 14 dependencias estatales, que aportan conocimientos y capacidades administrativas para facilitar la regularización. La colaboración abarca aspectos sanitarios, sociales, administrativos y de Protección Civil, además de orientación sobre los trámites, registros y autorizaciones necesarios para mejorar las condiciones de operación.

De esta manera, los responsables de los centros reciben apoyo institucional para fortalecer sus procesos internos y avanzar en el cumplimiento de la normativa, con la finalidad de ofrecer espacios más seguros y adecuados para la recuperación.

Cofepris reconoce la estrategia de Américo Villarreal

Durante el acto realizado en el Polyforum de Ciudad Victoria, Aguilar Acosta reconoció la participación del gobernador Américo Villarreal en la articulación de las instituciones estatales para desarrollar una política pública que combina coordinación administrativa, capacidad técnica y atención social.

El funcionario señaló que los certificados no representan únicamente el cumplimiento de requisitos, sino también una oportunidad para mejorar los servicios que reciben las personas en rehabilitación.

“El programa estatal de regularización de centros de rehabilitación de adicciones constituye un esfuerzo integral que articula la voluntad política, la capacidad técnica, pero sobre todo un alto sentido de sensibilidad social”, afirmó.

Aguilar Acosta consideró que la experiencia de Tamaulipas muestra la importancia de desarrollar políticas públicas con objetivos compartidos entre distintas instituciones. No obstante, reconoció que aún quedan tareas pendientes para ampliar la cobertura y consolidar los resultados.

Coordinación institucional para ampliar la cobertura

El secretario de Salud de Tamaulipas, Ricardo Guerrero Morales, explicó que el programa surgió por instrucción del gobernador, con el propósito de conocer las necesidades de los centros de rehabilitación y establecer una ruta para su regularización.

Detalló que la estrategia busca sustituir las revisiones aisladas por un proceso de orientación y seguimiento, en el que las dependencias asuman responsabilidades compartidas para impulsar mejoras en los establecimientos.

Las autoridades estatales y federales señalaron que la certificación de los primeros 41 centros constituye el inicio de un programa que continuará desarrollándose en Tamaulipas y cuya experiencia se utilizará como referencia para su implementación nacional a partir de 2027.