Carlos Torres Piña acuerda ruta de trabajo con Alianza por la Transformación en Michoacán

Carlos Torres Piña, coordinador estatal de la Cuarta Transformación (4T) en Michoacán, sostuvo una reunión con integrantes de Alianza por la Transformación, con quienes acordó establecer una ruta de trabajo conjunto para fortalecer la organización del movimiento y mantener el diálogo con las distintas expresiones políticas.

Durante el encuentro, Torres Piña reiteró que su objetivo es construir acuerdos sin exclusiones ni confrontaciones, mediante la identificación de coincidencias entre los grupos que buscan contribuir al desarrollo de Michoacán y al fortalecimiento del proyecto de transformación.

“Desde el primer día se planteó que esta etapa no podía ser de exclusiones ni de confrontaciones. Las puertas están abiertas para dialogar, sumar y encontrar coincidencias con quienes quieran poner por delante el proyecto y el interés de Michoacán”, señaló.

Buscan formalizar una alianza política

Entre los acuerdos alcanzados durante la reunión se encuentra avanzar en la formalización de una alianza política con la agrupación. Para ello, Torres Piña planteará el tema ante la dirigencia estatal de Morena y se revisará la ruta jurídica correspondiente.

Asimismo, se acordó trabajar de manera conjunta en el Decálogo por Michoacán, una propuesta presentada por Alianza por la Transformación que será revisada y enriquecida con las aportaciones del equipo del coordinador estatal.

El documento será presentado durante la próxima reunión, prevista para el 6 de diciembre, como parte de los trabajos para definir una agenda común.

Fortalecerán organización territorial

Otro de los puntos acordados consiste en desarrollar un esquema operativo para organizar las actividades territoriales, distribuir responsabilidades y abrir espacios de participación a los distintos liderazgos del movimiento.

La propuesta contempla impulsar el trabajo en los distritos y municipios donde la agrupación tiene presencia, además de facilitar la participación de sus integrantes en los procesos y ejercicios de medición que se realicen en esas demarcaciones.

Con ello, se busca establecer mecanismos de coordinación que permitan articular esfuerzos entre los distintos grupos y fortalecer la estructura territorial de la 4T en Michoacán.

Torres Piña llama a mantener la unidad

El coordinador estatal sostuvo que la unidad del movimiento debe reflejarse en acciones concretas y en la incorporación de quienes estén dispuestos a participar en las tareas de organización.

“Aquí nadie sobra. Hay mucho trabajo por hacer y lo importante es que cada compañera y cada compañero encuentre una tarea para seguir fortaleciendo la transformación en Michoacán”, expresó.

Finalmente, reiteró que mantendrá abiertos los canales de diálogo con las diferentes expresiones del movimiento, con la intención de construir acuerdos, sumar liderazgos y avanzar en una agenda compartida para Michoacán.