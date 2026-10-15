Congreso de Michoacán aprueba por unamidad Ley de búsqueda de desaparecidos

Congreso michoacano dio luz verde a Ley para Búsqueda de Personas desaparecidas (Especial)

Búsqueda de desaparecidos — Por voto unánime de 76 diputados y la ausencia de 13, la 76 Legislatura del Congreso de Michoacán aprobó la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, lo que obliga a las autoridades estatales a actuar sin trabas desde el momento en el que se reciba el primer reporte, bajo la presunción de vida y sin trasladar la responsabilidad a las familias de las potenciales víctimas.

El dictamen que recibió el visto durante la sesión de este 14 de octubre fue presentado por la Comisión de Justicia tras la iniciativa de la diputada Belinda Iturbide Díaz, en el que se establece procedimientos claros, articular a las instituciones y reconoce los derechos de las familias en todas las etapas de búsqueda e investigación.

Esta nueva ley establece que la búsqueda de alguna persona desaparecida debe iniciarse de inmediato y mantenerse hasta conocer el paradero de la presunta víctima, con enfoque de derechos humanos y debida diligencia.

En la misma línea, se destaca que esta ley crea un Sistema Estatal de Búsqueda que estará encabezada por la Secretaría de Gobierno estatal que estará en coordinación con la Fiscalía General del Estado, con la Comisión de Búsqueda, Seguridad Pública, atención a víctimas, municipios y comunidades indígenas con autogobierno, para evitar duplicidades y garantizar operativos en todo el territorio.

Asimismo, esta norma contempla la creación de una Fiscalía Especializada para investigar y perseguir los delitos de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y delitos vinculados, en coordinación con la FGR y fiscalías de otras entidades.

También se crea el Registro Estatal de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que concentrará datos de identificación, fotografías, señas particulares, circunstancias de la desaparición e información aportada por familiares para dar seguimiento a cada caso.

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