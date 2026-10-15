Suspensión de clases SEP: ¿Qué municipios no tendrán clases presenciales en Puebla por lluvias este viernes 16 de octubre?

SEP Puebla suspende clases Ante el pronóstico de fuertes lluvias e intenso frío en Puebla, la Secretaría de Educación Pública anunció que cancelará clases el viernes 16 de octubre.

Mediante su canal oficial en redes sociales, la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla anunció que suspenderá las clases presenciales este viernes 16 de octubre de 2026 en 87 municipios de las sierras Norte, Nororiental y Negra, debido al pronóstico de lluvias intensas a torrenciales ocasionadas por el frente frío número 2.

La medida aplica para escuelas de todos los niveles educativos, cuyos estudiantes deberán continuar sus actividades académicas a distancia, informó el Gobierno estatal.

¿Qué municipios de Puebla tendrán clases a distancia este viernes 16 de octubre?

La suspensión de clases presenciales contempla tres regiones del estado:

Sierra Norte: Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Chiconcuautla, Chignahuapan, Cuautempan, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Honey, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.

Sierra Nororiental: Acateno, Atempan, Atlequizayan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Chignautla, Cuetzalan del Progreso, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.

Sierra Negra: Ajalpan, Altepexi, Atexcal, Caltepec, Chapulco, Coxcatlán, Coyomeapan, Coyotepec, Eloxochitlán, Ixcaquixtla, Juan N. Méndez, Molcaxac, Nicolás Bravo, San Antonio Cañada, San Gabriel Chilac, San José Miahuatlán, San Sebastián Tlacotepec, Santiago Miahuatlán, Tehuacán, Tepanco de López, Tlacotepec de Benito Juárez, Vicente Guerrero, Xochitlán Todos Santos, Zapotitlán, Zinacatepec y Zoquitlán.

En total, son 87 municipios de Puebla que deberán limitar sus actividades académicas en la modalidad a distancia.

Hasta el momento, la disposición corresponde únicamente a la jornada del viernes 16 de octubre, sin embargo, las familias y el personal educativo deberán mantenerse atentos a los avisos oficiales sobre las condiciones para el regreso a las aulas.

¿Por qué se suspenden las clases en Puebla? Frente Frío 2 provoca alerta por lluvias intensas

La dependencia educativa estatal tomó esta decisión ante el pronóstico de lluvias intensas a torrenciales relacionadas con el frente frío número 2, según alertó la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres.

📢¡Atención! 🌧️🏫La dependencia da a conocer información relevante para nuestra comunidad educativa. #TransformarEnGrande #PorAmorAPuebla https://t.co/7qD01xo7ve — Secretaría de Educación Pública (@SEPGobPue) October 15, 2026

De acuerdo con el comunicado, las precipitaciones en Puebla podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo, condiciones que representan riesgos para estudiantes, docentes y personas trabajadoras de los planteles, especialmente durante los traslados escolares.

A su vez, las autoridades exhortaron a la comunidad educativa y población en general de Puebla a seguir las recomendaciones de Protección Civil, mantenerse al tanto de información actualizada en los canales oficiales y tomar precauciones como evitar exponerse innecesariamente a las lluvias fuertes.