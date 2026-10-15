Beatriz Mojica reconoce avances de seguridad en Guerrero pero advierte que no dejan de existir retos que atender

Beatriz Mojica Morga, señaló que la disminución de homicidios en Guerrero representa un avance que debe reconocerse y consolidarse, pero no significa que la entidad haya superado los desafíos en materia de seguridad. Además, llamó a mantener los esfuerzos coordinados entre el Gobierno de México y la administración de Evelyn Salgado Pineda.

Destacó la importancia del trabajo conjunto entre ambos niveles de gobierno, luego del reconocimiento del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a la coordinación con las autoridades guerrerenses.

A pesar de señalar que estos resultados reflejan la importancia de mantener una estrategia institucional conjunta para enfrentar la violencia, destacó que la construcción de la paz es un proceso complejo que requiere continuidad, prevención y atención focalizada en las regiones donde persisten estas condiciones.

Mojica Morga sostuvo que la reducción de homicidios debe acompañarse de acciones contundentes contra las desapariciones, la extorsión y otros delitos que afectan la tranquilidad de las familias guerrerenses.

Los avances en las estadísticas deben reflejarse también en la vida cotidiana de la población, particularmente en las comunidades donde prevalece el miedo, la incertidumbre y las consecuencias de la violencia.

Consideró indispensable escuchar a las víctimas de delitos y a las familias que buscan a sus seres queridos, con el objetivo de que tanto los indicadores oficiales como las experiencias ciudadanas sean tomados en cuenta en el diseño y fortalecimiento de las políticas públicas de seguridad.

Llamó a respaldar el trabajo de las instituciones de seguridad, fortalecer la procuración de justicia y profundizar las estrategias para atender las causas de la violencia, con especial atención a las juventudes, la generación de oportunidades y la recuperación de los espacios comunitarios.

Finalmente subrayó que los resultados favorables deben servir como punto de partida para redoblar esfuerzos, sin triunfalismos ni minimizar los problemas que aún enfrenta el estado.