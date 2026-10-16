Alonso Ramírez busca coordinar Morena en Culiacán

Alonso Ramírez

Alonso Ramírez anunció su participación en el proceso interno de Morena para elegir a la persona coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación en Culiacán, con una propuesta enfocada en la recuperación económica, la seguridad, la movilidad sustentable y la generación de oportunidades para las juventudes.

El político, sostuvo que Morena debe recuperar su vínculo con la ciudadanía y evitar que los intereses personales se impongan sobre las causas colectivas. Señaló que su intención es impulsar una agenda de políticas públicas que atienda los principales problemas urbanos y sociales del municipio.

Durante un encuentro con medios de comunicación, Ramírez afirmó que el movimiento en Culiacán necesita recuperar su orientación y abrir espacios de discusión sobre las necesidades de la población, más allá de las aspiraciones partidistas.

“Morena es un movimiento de la gente, es un movimiento del pueblo”, expresó al plantear que la selección de la coordinación municipal debe incluir propuestas concretas para mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Propone una ciudad más caminable y con movilidad sustentable

Entre los principales ejes de su propuesta, Ramírez destacó la necesidad de modificar las políticas de movilidad urbana para reducir la dependencia del automóvil, mejorar el transporte público y garantizar condiciones más seguras para peatones y ciclistas.

Afirmó que Culiacán enfrenta problemas de congestionamiento vial debido al crecimiento del parque vehicular, que estimó en aproximadamente 650 mil automóviles para una población cercana a un millón 200 mil habitantes.

De acuerdo con el aspirante, los traslados que anteriormente podían realizarse en unos 10 o 15 minutos ahora pueden prolongarse hasta 45 minutos o una hora, situación que atribuyó a la falta de políticas públicas centradas en las necesidades de los ciudadanos.

Como alternativa, propuso impulsar una ciudad con más áreas arboladas, sombra, espacios públicos accesibles y mayor protección para los peatones. También planteó mejorar el transporte público mediante unidades con aire acondicionado, paradas establecidas y horarios definidos.

En materia de seguridad vial, señaló que durante 2025 se registraron más de 37 muertes por accidentes de tránsito en el municipio, cifra que, dijo, evidencia la necesidad de implementar medidas preventivas y fortalecer la infraestructura peatonal.

Seguridad, desaparecidos y recuperación económica

Ramírez también colocó la inseguridad y la desaparición de personas entre los principales problemas que deben atenderse desde el ámbito municipal.

Consideró que la agenda de Morena debe incorporar acciones orientadas a prevenir las causas de la violencia, generar oportunidades para las juventudes y contribuir a que Culiacán recupere condiciones de tranquilidad.

Aunque reconoció las acciones federales de seguridad impulsadas durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, sostuvo que el municipio también debe asumir un papel activo en la construcción de entornos seguros.

En el terreno económico, propuso recuperar la actividad comercial del centro de la ciudad, favorecer la reapertura de negocios y promover espacios urbanos que permitan a la población caminar, comprar en los mercados y utilizar los establecimientos locales.

Asimismo, señaló que el deterioro de calles, el alumbrado público, el alcantarillado y los baches son problemas que requieren atención para mejorar las condiciones de vida en las colonias.

Educación y participación de las juventudes

Otro de los ejes de su planteamiento es ampliar las oportunidades educativas y laborales para los jóvenes, a quienes describió como un sector diverso, interesado en temas como el medio ambiente, el bienestar animal y la movilidad digna.

El aspirante recordó su experiencia al frente del Instituto Municipal de la Juventud y Cultura y afirmó que esa etapa le permitió conocer las distintas demandas de las juventudes de Culiacán.

Por ello, propuso que los jóvenes, las mujeres, las madres de familia, los estudiantes, los ambientalistas, los empresarios y otros sectores sociales participen en la construcción de una agenda común para el municipio.

Ramírez sostuvo que la coordinación municipal debe convertirse en un espacio para articular estas demandas y traducirlas en propuestas de gobierno, con énfasis en la educación, el desarrollo social y la recuperación de la confianza ciudadana.

Defiende su trayectoria y confía en el proceso interno

En cuanto a su trayectoria política, Ramírez recordó que participó en la organización de Morena desde sus primeros años, cuando todavía funcionaba como asociación civil. También informó que colaboró en la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum en 2024 y que posteriormente trabajó en la Secretaría de Gobernación, en tareas relacionadas con la gobernabilidad y el diálogo con distintos sectores.

Indicó que dejó esa responsabilidad para regresar a Sinaloa y concentrarse en la contienda interna del partido.

Sobre el mecanismo de selección, manifestó su respaldo a las encuestas de Morena y pidió que todas las personas registradas tengan la oportunidad de ser evaluadas. Afirmó que la decisión no debería basarse únicamente en el nivel de conocimiento público, sino también en la honestidad, la trayectoria y la cercanía con la ciudadanía.

También aseguró que respetará el resultado de la encuesta y respaldará a quien obtenga la coordinación, al considerar que la unidad será necesaria para mantener la cohesión del movimiento en Culiacán.

Ramírez señaló que mantiene comunicación con la coordinadora estatal de Morena, Imelda Castro, y con el dirigente estatal, Edgar Barraza, y expresó su disposición a trabajar de manera coordinada con las dirigencias partidistas.

Finalmente, descartó buscar otra posición política en caso de no obtener la coordinación municipal y reiteró que su objetivo es impulsar una agenda enfocada en los problemas urbanos, la seguridad, la economía y el bienestar de la población de Culiacán.