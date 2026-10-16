Tráfico y bloqueos en carreteras HOY 16 de octubre: estas autopistas presentan cierres y tráfico en México

Si tienes pensado salir de viaje este viernes, más vale revisar el estado de las carreteras antes. Este 16 de octubre se reportaron cierres totales, reducción de carriles y accidentes en distintas autopistas de México, algo que puede complicar los traslados durante el inicio del fin de semana.

Los reportes de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y de la Guardia Nacional Carreteras identificaron incidentes en rutas de Campeche, Sonora, Morelos, Estado de México, Puebla y Veracruz, entre otras entidades. Sin embargo, no todas las afectaciones corresponden a bloqueos por manifestaciones: algunas se deben a percances viales y trabajos para retirar vehículos.

¿Qué carreteras tienen cierres y afectaciones hoy?

Entre los puntos que requieren atención se encuentran los siguientes, de acuerdo con los reportes publicados durante la mañana. La situación puede cambiar conforme avanzan las labores de emergencia.

Autopista Champotón-Campeche

En el kilómetro 179, con dirección a Champotón, se reportó un cierre total de circulación tras un choque por alcance entre tractocamiones. Las maniobras para retirar las unidades involucradas provocaron la interrupción del tránsito.

Autopista Hermosillo-Magdalena

En Sonora, un accidente entre vehículos de carga ocasionó el cierre de la circulación en el kilómetro 37, con dirección a Hermosillo. El incidente también provocó un derrame de combustible, por lo que es importante mantenerse alejado de la zona y seguir las indicaciones de las autoridades.

México-Cuernavaca

La autopista registró una reducción de carriles en el kilómetro 63, con dirección a Cuernavaca, debido al choque de una camioneta contra el muro central.

Además, se programaron trabajos de mantenimiento entre los kilómetros 78 y 79, con dirección a la Ciudad de México, de las 16:00 a las 18:00 horas. Estas labores contemplan el cierre de un carril.

Chamapa-Lechería

En el Estado de México, un automóvil volcó a la altura del kilómetro 20, con dirección a Lechería. La atención del accidente ocasionó una reducción de carriles, por lo que los automovilistas deben considerar posibles retrasos.

Puebla-Acatzingo

También se reportó la presencia de manifestantes en ambos sentidos, a la altura de la plaza de cobro Amozoc. De acuerdo con la información disponible, la movilización no implicaba un cierre de la circulación, aunque se recomendó conducir con precaución.

Córdoba-Veracruz

En el kilómetro 18, con dirección a Veracruz, se reportaron restricciones relacionadas con las maniobras para atender un accidente y retirar una unidad. La circulación podía presentar interrupciones mientras continuaban los trabajos.

¿Dónde consultar los bloqueos carreteros en tiempo real?

Antes de salir, revisa las actualizaciones de Capufe y Guardia Nacional Carreteras, ya que un cierre puede levantarse o extenderse dependiendo de las condiciones del incidente.

También puedes comunicarte al 074 de Capufe para solicitar información sobre autopistas y asistencia vial. Para reportes relacionados con carreteras federales, la Guardia Nacional dispone del número 088.

Recuerda que una reducción de carriles no significa necesariamente que la carretera esté cerrada por completo. Identificar el tramo exacto y el sentido afectado te ayudará a calcular mejor tus tiempos de traslado.