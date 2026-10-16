Detectan ameba “comecerebros” en seis lagos artificiales de Mérida; clausuran temporalmente el acceso

Naegleria fowleri

Seis de nueve lagos artificiales analizados en Mérida dieron positivo a la presencia de Naegleria fowleri, conocida popularmente como la ameba “comecerebros”, por lo que las autoridades sanitarias determinaron restringir temporalmente el acceso a estos espacios para prevenir nuevos casos de infección.

El secretario de Salud de Yucatán, Alberto Alcocer, informó que los estudios se realizaron luego de que se registrara un caso de infección por este microorganismo, situación que llevó a reforzar la vigilancia sanitaria en distintos cuerpos de agua de la capital del estado.

Los sitios donde se detectó la presencia de la ameba son el lago de Plaza La Isla; los lagos Oriente y Principal del complejo Cabo Norte; el lago del zoológico del Centenario; el Parque de la Plancha, y el Parque Ecológico del Poniente.

En un mensaje difundido en redes sociales, el funcionario explicó que, como medida preventiva, se restringió temporalmente el acceso o el contacto con el agua en los seis lugares donde se obtuvieron resultados positivos.

En contraste, los análisis realizados en el lago central de Cabo Norte, el Aquaparque y el zoológico Animaya resultaron negativos, por lo que estos sitios permanecen abiertos al público, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades estatales.

Una infección poco frecuente, pero de alta mortalidad

La medida se anunció después de que, a principios de septiembre, se confirmara la muerte de un hombre de 34 años a causa de una infección relacionada con Naegleria fowleri.

La víctima trabajaba como instructor de wakeboard, una actividad acuática que implica contacto directo con el agua, en el lago de Plaza La Isla. Según la información difundida, fue ingresado de urgencia a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tras presentar daño neurológico severo, fotofobia y edema cerebral. Falleció días después.

La ameba puede provocar meningoencefalitis amebiana primaria, una infección que afecta el cerebro y que evoluciona rápidamente. El contagio ocurre cuando agua contaminada que contiene el microorganismo entra por la nariz y llega al sistema nervioso central.

Alcocer aclaró que encontrar la ameba en el ambiente no significa que exista una epidemia ni que todas las personas que hayan visitado los lugares afectados estén enfermas.

También puntualizó que la infección es extraordinariamente rara, no se transmite de persona a persona y no se contrae por beber agua contaminada.

Ampliarán la vigilancia sanitaria

El secretario de Salud indicó que, por instrucciones del gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, se ampliarán las acciones de vigilancia sanitaria, con el acompañamiento científico de especialistas de diversas instituciones educativas.

Las autoridades buscan identificar posibles riesgos, dar seguimiento a las condiciones de los cuerpos de agua y prevenir nuevos casos de meningoencefalitis amebiana primaria.

Ante esta situación, se recomienda a la población respetar las restricciones de acceso y evitar el contacto con el agua de los sitios clausurados temporalmente, así como mantenerse informada mediante los canales oficiales de las autoridades sanitarias.

La presencia de Naegleria fowleri en los lagos analizados no implica que exista un brote generalizado, pero sí representa un motivo para reforzar las medidas preventivas, debido a la gravedad de la infección que puede ocasionar.