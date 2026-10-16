Exsecretario de Cabeza de Vaca evade responder sobre anomalías en su gestión como edil y en el gobierno de Tamaulipas

Jesús “Chucho” Nader, quien buscaría nuevamente la alcaldía de Tampico, ha sido cuestionado por presuntas irregularidades en su gestión municipal y como funcionario estatal (Especial)

Panista bajo la lupa — La intención de buscar nuevamente la alcaldía de Tampico, en Tamaulipas, para el 2027 no le está resultando cómodo al diputado federal del PAN, Jesús “Chucho” Nader Nasrallah, impulsado por su partido el PAN para buscar nuevamente la Presidencia Municipal de Tampico, ya que al ser abordado por periodistas por su posible regreso a la región, fue cuestionado sobre presuntas irregularidades cuando fue alcalde y también por anomalías en su gestión como exsecretario del exgobernador Francisco Cabeza de Vaca, en particular por temas de adjudicación directa de contratos, uno de estos por 6 millones de pesos, por lo que evitó responder y se retiró.

Representantes de medios de comunicación lo abordaron insistentes al conocer sobre su intención de buscar por segunda vez la Presidencia Municipal de Tampico y le cuestionaron para conocer su opinión sobre las presuntas irregularidades reportadas durante su gestión, así como por una adjudicación directa por 6 millones de pesos relacionada con servicios de promoción de imagen, equipamiento hospitalario y gasto en comunicación social, a lo que el diputado panista evadió responder y en postura desafiante encaró a quien le lanzó la pregunta y se limitó a responder “no te entiendo” y se retiró sin responder.

Nader Nasrallah ocupó la Secretaría de Administración de Tamaulipas entre 2016 y 2018, durante los primeros años del gobierno de García Cabeza de Vaca, antes de asumir la presidencia municipal de Tampico, cargo que desempeñó durante dos periodos consecutivos hasta 2024.

El paso del diputado panista por la alcaldía ha cobrado relevancia debido a señalamientos sobre el manejo de recursos públicos, contrataciones y procedimientos administrativos durante el sexenio pasado, en especial por las responsabilidades que correspondían a la Secretaría de Administración que tuvoi a su cargo en los procesos de contratación gubernamental.

Sobre este punto, en septiembre pasado, la exsecretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, resaltó públicamente que durante la administración de Francisco García Cabeza de Vaca hubo instrucciones para adjudicar contratos a determinadas empresas.

Estas declaraciones estuvieron relacionadas con procedimientos de contratación en el sector salud, aunque no constituyen por sí mismas una acusación directa contra Nader Nasrallah.

Este suceso se registra tras conocerse que el PAN alista una estrategia electoral en Tampico, para impulsar nuevamente a Nader Nasrallah en el 2027, en busca de la alcaldía que gobernó de 2018 a 2024.

La Crónica de Hoy 2026