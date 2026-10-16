Manolo Jiménez llama a acelerar la reapertura de la frontera para la exportación de ganado

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, hizo un llamado a fortalecer las gestiones para reabrir la frontera con Estados Unidos a la exportación de ganado en pie, al asegurar que las instalaciones de Acuña y Piedras Negras se encuentran listas para reanudar esta actividad comercial. El mandatario destacó que, aunque el mercado nacional mantiene buenos precios, recuperar las exportaciones representa una oportunidad para incrementar los ingresos de los productores ganaderos de Coahuila y de otros estados del norte del país.

Durante la inauguración de la Convención Nacional Ganadera 2026, que reúne en Saltillo a más de 1,500 productores y representantes del sector pecuario, Jiménez Salinas reconoció los desafíos que ha enfrentado la actividad ganadera ante las restricciones sanitarias que han limitado el comercio de ganado con Estados Unidos.

Ante Homero García de la Llata, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), el gobernador solicitó el respaldo de la organización para avanzar en la reapertura de los cruces fronterizos de Coahuila, que también representan una vía importante para las exportaciones de productores de Durango y otras entidades autorizadas.

“Hay que empujar todos juntos para que esto se pueda reabrir, porque no es que el mercado nacional ande mal, hay buen precio, pero eso representa un mayor ingreso para las y los ganaderos de Coahuila y de la región”, expresó.

El mandatario señaló que la coordinación entre productores, organizaciones ganaderas y autoridades ha permitido enfrentar las consecuencias del cierre fronterizo y reiteró el compromiso de su administración con el sector.

“Acuña y Piedras Negras están listos para esta apertura, así que en equipo estamos seguros que vamos a lograrlo”, afirmó.

La reactivación de las exportaciones constituye uno de los temas centrales de la agenda ganadera nacional. Las restricciones derivadas de los riesgos sanitarios asociados al gusano barrenador han obligado a reforzar los mecanismos de vigilancia, inspección y trazabilidad del ganado destinado al mercado estadounidense.

En agosto y septiembre, las autoridades federales mexicanas informaron sobre la reanudación gradual de exportaciones desde Sonora y Chihuahua, luego de implementar medidas adicionales de control sanitario. Para Coahuila, la reapertura de sus estaciones cuarentenarias permitiría recuperar una actividad comercial que beneficia tanto a productores locales como a ganaderos de otras regiones del país.

Durante su intervención, Jiménez Salinas también destacó la diversificación económica de Coahuila, al señalar que la ganadería forma parte de una estructura productiva que incluye a la industria automotriz y de autopartes en la región Sureste, la producción lechera y agrícola en La Laguna, así como la fabricación de equipo ferroviario, la minería y otras actividades industriales.

El gobernador afirmó que esta diversidad económica, junto con el trabajo coordinado entre la iniciativa privada, la sociedad civil y las instituciones públicas, ha sido uno de los elementos que han permitido impulsar el desarrollo de la entidad.

La Convención Nacional Ganadera regresa a Coahuila después de 30 años y coincide con el 90 aniversario de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. El encuentro reúne a dirigentes y representantes del sector de distintas entidades del país, en un contexto en el que los desafíos sanitarios, la competitividad y el acceso a los mercados internacionales ocupan un lugar prioritario en la agenda productiva.

En la ceremonia también se reconoció la trayectoria de distintas personalidades vinculadas con la ganadería, entre ellas el exgobernador Enrique Martínez y Martínez, así como otros representantes del sector de Coahuila y del país.

El evento se desarrolla en el marco del Rodeo Saltillo 2026 y de las exposiciones ganaderas que se llevan a cabo en Expo Coahuila, entre ellas la Exposición Nacional Angus, que reúne ejemplares de distintas regiones y representa un espacio para promover la calidad genética y las relaciones comerciales del sector.

Al dar la bienvenida a los participantes, Jiménez Salinas destacó la tradición ganadera del estado y su capacidad para recibir acontecimientos de alcance nacional, al tiempo que invitó a los asistentes a conocer los atractivos turísticos, gastronómicos y culturales de la entidad.

Más allá de la celebración y de las actividades que acompañan la convención, el encuentro coloca nuevamente sobre la mesa uno de los principales desafíos de la ganadería mexicana: garantizar condiciones sanitarias y comerciales que permitan recuperar plenamente el acceso al mercado estadounidense, sin descuidar la fortaleza del mercado interno ni la competitividad de los productores nacionales.