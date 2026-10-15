Tamaulipas concluye entrega de 662.5 toneladas de fertilizante a productores de cítricos

El Gobierno de Tamaulipas concluyó la distribución de 662.5 toneladas de fertilizante destinadas a productores de cítricos de la región centro del estado, como parte del programa Apoyo al Desarrollo Productivo y Económico 2026, con una inversión de 15 millones de pesos para fortalecer las actividades agrícolas.La última entrega se realizó en el municipio de Hidalgo, donde más de 53 toneladas de fertilizante fueron distribuidas entre 173 productores citrícolas. Con este evento, las autoridades estatales dieron por terminada la entrega de este insumo, cuyo objetivo es apoyar a las familias que dependen de la producción de cítricos.

El programa Fertilizante a Citricultores del Sector Social fue implementado por el Gobierno estatal, mediante la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, para facilitar el acceso a materiales necesarios para el cuidado de los cultivos y contribuir a mejorar las condiciones de producción en el campo tamaulipeco. De acuerdo con la información oficial, durante el periodo de distribución se benefició a más de 2 mil productores de cítricos, quienes recibieron apoyo para continuar con sus actividades agrícolas y atender las necesidades de sus terrenos.

La dependencia, encabezada por Antonio Varela Flores, trabajó en coordinación con la Subsecretaría de Desarrollo Agrícola, a cargo de Eliseo Camacho Nieto, para llevar el fertilizante a cinco municipios de la entidad. Las localidades beneficiadas fueron Güémez, Hidalgo, Llera, Padilla y Victoria, donde se distribuyeron un total de 26 mil 500 sacos de fertilizante. Estos insumos estuvieron destinados a atender más de 3 mil 300 hectáreas de cultivos, con la finalidad de respaldar el trabajo de las familias productoras.

El apoyo busca contribuir a la nutrición de los árboles y al manejo de las plantaciones, aspectos importantes para mantener el desarrollo de los cultivos y favorecer la producción de frutas. Para los agricultores, contar con este tipo de insumos representa una ayuda para continuar con sus labores, especialmente ante los gastos que implica mantener una parcela en condiciones adecuadas. La citricultura es una actividad importante para la economía de Tamaulipas, principalmente en la región centro, donde representa una fuente de ingresos para numerosas familias. Por ello, las autoridades estatales señalaron la necesidad de mantener acciones que permitan mejorar las condiciones de trabajo de quienes se dedican a esta actividad.

Además de generar recursos para los productores, el cultivo de cítricos contribuye al movimiento económico de las comunidades rurales, debido a que involucra diferentes labores, desde el cuidado de los árboles hasta la cosecha y comercialización de la fruta. Por esta razón, los programas de apoyo al campo buscan atender algunas de las necesidades de los agricultores y facilitar que continúen con sus actividades productivas. La entrega de fertilizante forma parte de estas acciones, al proporcionar un insumo utilizado para el desarrollo y mantenimiento de las plantaciones.

El gobernador Américo Villarreal Anaya, a través de esta estrategia, mantiene el respaldo institucional a las familias dedicadas a las actividades agropecuarias, de acuerdo con el objetivo estatal de fortalecer el desarrollo rural y la economía de las comunidades. Durante el cierre del programa, Eliseo Camacho Nieto destacó la importancia de mantener una atención cercana a los productores tamaulipecos y reconocer su contribución a la economía regional.

Con la distribución de las 662.5 toneladas de fertilizante, el Gobierno estatal finalizó esta etapa del programa correspondiente a 2026, que contempló una inversión de 15 millones de pesos y la atención de más de 2 mil citricultores en cinco municipios. Las autoridades buscan que este tipo de apoyos contribuya a mejorar las condiciones de producción y a mantener la actividad citrícola como una fuente de sustento para las familias rurales de Tamaulipas.