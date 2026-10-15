Coordinan acciones para prevenir riesgos en escuelas de San Luis Potosí

Autoridades de Protección Civil y del sector educativo de San Luis Potosí acordaron fortalecer la coordinación para atender posibles riesgos en los planteles escolares de los 59 municipios del estado, con el objetivo de mejorar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Las acciones buscan establecer mecanismos de comunicación que permitan recibir, revisar y dar seguimiento a los reportes realizados por las comunidades escolares, principalmente aquellos relacionados con daños en edificios, afectaciones en el subsuelo y posibles accidentes por la caída de árboles o estructuras.

Para avanzar en esta estrategia, representantes de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) y el Instituto Estatal de Infraestructura Física y Educativa (IEIFE) sostuvieron una reunión de trabajo en la que analizaron la manera de mejorar la atención a las solicitudes de las escuelas.

Durante el encuentro se planteó la importancia de mantener una comunicación constante entre las dependencias, debido a que los planteles pueden presentar diferentes situaciones que necesitan ser revisadas para evitar que se conviertan en un peligro para quienes acuden diariamente a clases.

Entre los principales temas se encuentran los posibles daños en la infraestructura educativa, las condiciones del terreno donde se encuentran construidas las escuelas y los riesgos relacionados con árboles o estructuras que puedan caer y ocasionar lesiones o daños materiales.

Las autoridades también buscan dar seguimiento a las peticiones que presenten madres y padres de familia, docentes y directivos, quienes pueden identificar problemas dentro de las instalaciones o en sus alrededores.

La intención es que estos reportes sean atendidos de manera más rápida y que las dependencias correspondientes puedan intervenir de acuerdo con el tipo de riesgo detectado.

La titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Nadia Ochoa Limón, explicó que uno de los objetivos principales es mejorar las estrategias de atención y agilizar la respuesta ante las situaciones que puedan poner en peligro a las comunidades escolares.

La funcionaria destacó la importancia de trabajar de manera conjunta con las instituciones educativas para dar seguimiento a las necesidades de los planteles y fortalecer las medidas de prevención.Este tipo de coordinación permite que las dependencias compartan información y definan las acciones necesarias cuando se detectan problemas que requieren una revisión especializada.

La seguridad en las escuelas es un tema importante, ya que estudiantes, maestros y trabajadores pasan una parte considerable del día dentro de estos espacios. Por ello, mantener las instalaciones en condiciones adecuadas y atender oportunamente los reportes puede ayudar a prevenir accidentes. Además, la participación de las familias y del personal educativo resulta relevante para identificar posibles riesgos, debido a que conocen las condiciones cotidianas de los edificios y pueden informar cuando observan alguna situación que necesita atención.

El Gobierno estatal, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, impulsa estas acciones como parte de los trabajos para proteger a las comunidades escolares y mejorar la capacidad de respuesta de las instituciones ante posibles emergencias. Con la colaboración entre Protección Civil y las autoridades educativas, se busca que los reportes sobre daños o condiciones peligrosas no queden sin seguimiento y que cada dependencia participe según sus atribuciones.

Aunque la estrategia contempla la atención de planteles en los 59 municipios de San Luis Potosí, las acciones se enfocan en fortalecer los mecanismos de comunicación y respuesta para identificar las necesidades de cada comunidad escolar. De esta manera, las autoridades estatales pretenden avanzar en la prevención de riesgos dentro de las escuelas y promover espacios más seguros para el desarrollo de las actividades educativas.