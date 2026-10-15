Clara Luz Flores encabeza reunión de trabajo para consolidar la estructura de Morena en Nuevo León

Con el objetivo de reforzar los trabajos de la Coordinación de la Defensa de la Transformación en la entidad, Clara Luz Flores Carrales, Coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía en Nuevo León, sostuvo un encuentro de trabajo con liderazgos clave del partido a nivel nacional y local.

​En la reunión participaron Luis Lauro Reyes Rodríguez, enlace estatal de la Secretaría Nacional de Organización y Anabel Alcocer, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Durante el diálogo, se definieron estrategias operativas para dinamizar la presencia del movimiento en el estado.

A través de redes sociales, Flores Carrales destacó que la prioridad del partido es mantener la cohesión interna y fortalecer la labor comunitaria de cara a los próximos retos políticos de la región:

“En Morena somos un solo equipo, con un mismo compromiso: seguir fortaleciendo la organización desde el territorio, trabajando en unidad y cercanos a la gente”, afirmó la coordinadora estatal.

​Asimismo, reiteró el compromiso de la dirigencia local por dar continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación, asegurando que las decisiones del movimiento mantendrán un enfoque que priorice el bienestar de la ciudadanía.

​Con esta acción, Morena busca afianzar su estructura territorial en Nuevo León mediante una agenda de trabajo coordinada entre las secretarías nacionales y la dirigencia estatal.