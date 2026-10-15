SEDIF invierte más de 3.4 millones de pesos para mejorar cuatro unidades médicas en Puebla

Con una inversión de más de 3.4 millones de pesos, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) entregó insumos, equipo médico y aparatos ortopédicos para fortalecer cuatro unidades médicas en Puebla, con el objetivo de mejorar las condiciones de atención a los pacientes y apoyar las labores del personal de salud.La entrega se realizó mediante el programa de Obra Comunitaria del Gobierno del Estado, con recursos por 3 millones 431 mil 830 pesos, destinados a atender algunas de las necesidades de hospitales y centros de salud que brindan servicio a la población.

El director general del SEDIF, Carlos Ochoa Rodríguez, encabezó la entrega de los apoyos, que fueron distribuidos entre el Hospital General de Cholula, el Hospital General del Sur, el Centro de Salud La Popular y el Hospital General de San Martín Texmelucan. Los recursos permitirán mejorar el equipamiento, proporcionar insumos médicos y realizar trabajos de mantenimiento en las unidades beneficiadas. De esta manera, se busca que los espacios de atención cuenten con mejores condiciones para recibir a las personas que requieren consultas, tratamientos y otros servicios de salud. En el caso del Hospital General de Cholula, se entregaron 71 piezas para fortalecer su unidad oftalmológica y mejorar las condiciones de atención. Entre los artículos recibidos se encuentran sillas para ducha, colchones antillagas, colchones neonatales y sillas de ruedas para personas adultas.

Por otra parte, el Hospital General del Sur recibió material destinado a su unidad de oncología, mientras que el Centro de Salud La Popular y el Hospital General de San Martín Texmelucan fueron beneficiados con equipamiento y acciones de mantenimiento. Durante el evento, Carlos Ochoa Rodríguez reconoció el trabajo que realizan diariamente médicas, médicos, enfermeras, enfermeros y demás integrantes del personal hospitalario, quienes atienden a pacientes en distintas condiciones y, en ocasiones, deben enfrentar largas jornadas laborales.

El funcionario compartió que, al ser hijo de una enfermera, conoce parte de los sacrificios que implica esta profesión, en la que muchas veces el personal deja de lado sus propias necesidades para atender a quienes requieren ayuda. También destacó que la atención médica no depende únicamente de contar con equipo e insumos, sino que necesita un trato humano, digno y cercano. Señaló que una sonrisa, la disposición para escuchar y el acompañamiento pueden hacer una diferencia para las personas que atraviesan momentos complicados por una enfermedad. Asimismo, afirmó que el SEDIF continuará trabajando con las unidades médicas para conocer sus necesidades y buscar alternativas que permitan atender los requerimientos pendientes.

Por su parte, el director del Hospital General de San Martín Texmelucan, Jesús Mauricio Limón Núñez, consideró que el apoyo representa un avance para la unidad, ya que contribuye a mejorar su capacidad de respuesta y las actividades que se realizan diariamente en beneficio de la población. En tanto, el director general del Hospital General de Cholula, Isauro Emmanuel Rendón Oliva, reconoció la participación de jefes de servicio, estudiantes, rectores y empresarios que colaboran para respaldar las labores de atención médica.

Durante su intervención, el coordinador estatal de Obra Comunitaria, Edgar Chumacero Hernández, explicó que las autoridades establecieron comunicación con directivos de hospitales para conocer las principales necesidades de cada institución y definir los apoyos requeridos. Detalló que, por instrucciones del gobernador Alejandro Armenta Mier y de la presidenta del Patronato del SEDIF, Ceci Arellano, se trabaja para atender a 54 hospitales del sector IMSS-Bienestar en Puebla, mediante la entrega de equipamiento, insumos médicos y acciones de mantenimiento.

La intención es que los recursos se distribuyan de acuerdo con las necesidades de cada unidad médica y contribuyan a mejorar sus condiciones de funcionamiento. Con esta entrega, el Gobierno de Puebla busca fortalecer los servicios de salud y respaldar al personal que trabaja diariamente en hospitales y centros de atención. La inversión de más de 3.4 millones de pesos representa una acción para mejorar el equipamiento médico y contribuir a que las y los pacientes reciban una atención más digna y oportuna.