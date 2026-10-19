Bancarización en Zacatecas enfrenta retos por falta de bancos e internet

La incorporación de los pagos digitales y electrónicos en Zacatecas enfrenta diferentes dificultades, principalmente por el uso frecuente del efectivo, la falta de sucursales bancarias en algunas comunidades y la limitada cobertura de internet y telefonía celular, el avance hacia una economía con menos dinero en efectivo representa un reto para las autoridades y las instituciones financieras, debido a que todavía existen localidades donde la población tiene pocas posibilidades de acceder a servicios bancarios.

Luis Enrique Canchola Cupich, delegado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en Zacatecas, señaló que la bancarización en la entidad se encuentra entre 12 y 14 por ciento de la población, una cifra que refleja las dificultades para ampliar el acceso al sistema financiero, el funcionario explicó que, antes de la operación del Banco del Bienestar, el porcentaje de población bancarizada se encontraba alrededor de seis por ciento. Sin embargo, con la llegada de esta institución y el depósito de algunos programas sociales, la cifra aumentó.

A pesar de este crecimiento, consideró que todavía es necesario acercar los servicios financieros a las personas, especialmente en las comunidades más alejadas, en algunas localidades, la ausencia de sucursales bancarias dificulta que los habitantes puedan abrir cuentas, retirar dinero o realizar operaciones sin tener que trasladarse a otros municipios. Esta situación también puede afectar a los pequeños comerciantes y emprendedores que necesitan servicios financieros para desarrollar sus actividades.

Falta de infraestructura limita los pagos digitales

La implementación de los pagos electrónicos requiere condiciones básicas para que las personas puedan utilizarlos de manera cotidiana. Entre ellas se encuentran el acceso a internet, una buena señal de telefonía celular y la disponibilidad de establecimientos que acepten este tipo de transacciones.

Juan Pablo Muñoz Chávez, representante de la Asociación de Bancos de México, explicó que uno de los principales obstáculos es la percepción negativa que algunas personas tienen sobre las instituciones financieras, indicó que parte de la población considera que los bancos son costosos o que pueden quedarse con una parte de su dinero, por lo que es importante explicar los beneficios de utilizar estos servicios.

De acuerdo con el representante, la bancarización puede ayudar a los pequeños negocios a mantener un mejor control de sus ingresos y gastos. También permite contar con información financiera que puede servir para organizar las cuentas y buscar oportunidades de crecimiento. Sin embargo, reconoció que para extender el uso de los pagos digitales es indispensable mejorar la cobertura de internet y telefonía celular, ya que sin estos servicios resulta complicado realizar transacciones electrónicas en diferentes puntos del estado. La falta de conectividad puede convertirse en una barrera para quienes desean utilizar tarjetas bancarias, transferencias o aplicaciones financieras, especialmente en comunidades rurales.

Nueva ley busca impulsar los pagos electrónicos

En este contexto, la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos busca reducir progresivamente el uso de efectivo en México y promover nuevas formas de realizar transacciones. La legislación contempla 22 artículos y cinco disposiciones transitorias, además de reconocer diferentes medios de pago, como códigos QR, dispositivos de comunicación de corto alcance (NFC), tarjetas bancarias, domiciliaciones y transferencias electrónicas.

También incluye herramientas como la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano, que buscan facilitar la contratación de servicios financieros y generar mayor confianza en los procesos digitales. Otro de sus objetivos es modernizar los mecanismos de pago de trámites y servicios mediante el uso de plataformas tecnológicas. No obstante, para que estas medidas tengan resultados en Zacatecas será necesario ampliar la infraestructura y ofrecer información accesible para que la población conozca cómo funcionan los servicios financieros.

La transición hacia los pagos electrónicos no depende únicamente de aprobar nuevas disposiciones, sino también de garantizar que las personas tengan las herramientas necesarias para utilizarlos. Por ello, el reto para Zacatecas será acercar los bancos a las comunidades, mejorar la conectividad y generar confianza entre los usuarios. Estos elementos serán fundamentales para que más habitantes puedan incorporarse al sistema financiero y aprovechar las opciones que ofrecen los pagos digitales.