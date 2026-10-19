Imelda Castro fortalece organización territorial de Morena en El Rosario, Sinaloa

Imelda Castro, coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sinaloa, sostuvo un encuentro con integrantes del Consejo Municipal de Morena en El Rosario, donde abordaron las tareas de organización territorial y la importancia de mantener la unidad entre quienes forman parte del movimiento.

Durante la reunión, se compartieron puntos de vista sobre las actividades que se desarrollan en el municipio y la necesidad de mantener la coordinación entre los integrantes del partido para dar continuidad a su trabajo en las comunidades.

Castro destacó los ocho años de la transformación en México y señaló que este periodo ha marcado la historia del país y de Sinaloa. Asimismo, resaltó la importancia de mantener el acercamiento con la población y continuar con las labores de organización en el territorio.

El encuentro también permitió dialogar sobre el bienestar de las comunidades y la importancia de mantener una comunicación constante con sus habitantes.La organización territorial es una de las actividades que Morena impulsa entre sus estructuras municipales, con el objetivo de coordinar las tareas de sus integrantes y mantener presencia en las diferentes localidades.

Durante su visita a El Rosario, la coordinadora agradeció la recepción de los integrantes del Consejo Municipal y destacó el trato que recibió durante la jornada, la reunión se desarrolló en un ambiente de convivencia entre los participantes, quienes compartieron el interés de continuar con las actividades de organización y fortalecer la coordinación dentro del movimiento.

Entre los temas abordados estuvieron la unidad, el trabajo territorial y las acciones relacionadas con el bienestar de las comunidades sinaloenses. Este tipo de encuentros permite a las estructuras municipales mantener comunicación con sus representantes estatales y establecer acuerdos sobre las actividades que se realizarán en sus localidades. Con la reunión en El Rosario, Imelda Castro dio continuidad a las actividades de organización de Morena en Sinaloa, en un contexto en el que el partido busca mantener coordinados a sus equipos municipales y fortalecer su presencia territorial.