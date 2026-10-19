Carrera Panamericana deja derrama de 8 millones de pesos en Puebla

La Carrera Panamericana 2026 regresó a la ciudad de Puebla como parte de su ruta oficial, con una derrama económica estimada en 8 millones de pesos y la expectativa de beneficiar a más de 50 municipios mediante el turismo, la gastronomía y los servicios.

La llegada de los automóviles al Zócalo de la capital poblana reunió a familias, aficionados al automovilismo y visitantes, quienes se acercaron para observar los vehículos y recibir a los pilotos que participaron en esta competencia internacional.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, destacó la importancia de recibir eventos deportivos de esta magnitud, debido a que contribuyen a promover los atractivos del estado y generan oportunidades económicas para los establecimientos comerciales y los prestadores de servicios. Acompañado por Ceci Arellano, presidenta honoraria del Patronato del Sistema Estatal DIF, el mandatario recibió a las tripulaciones con la bandera a cuadros y entregó medallas a los primeros lugares de la competencia.

La presencia de la Carrera Panamericana busca fortalecer la imagen de Puebla como un destino que cuenta con atractivos históricos, culturales y gastronómicos, además de espacios para la realización de eventos deportivos de alcance internacional.

Esperan beneficios para hoteles y comercios

Carlos Márquez, encargado de despacho de la Secretaría de Desarrollo Turístico, señaló que la competencia representa una oportunidad para mostrar la riqueza de Puebla ante visitantes nacionales e internacionales.

Explicó que el evento contempla una cobertura mediática en más de 189 países, lo que permite que los atractivos de la entidad lleguen a públicos de diferentes partes del mundo. También se estima que la actividad genere beneficios económicos para más de 50 municipios y contribuya a la ocupación de más de 450 habitaciones de hotel, estos resultados podrían favorecer a distintos sectores, como los restaurantes, hoteles, comercios y negocios dedicados a la atención de turistas, quienes encuentran en este tipo de actividades una oportunidad para ofrecer sus productos y servicios.

La Carrera Panamericana es una competencia automovilística que recorre diferentes puntos del país y reúne a pilotos y navegantes de diversas nacionalidades. Su paso por Puebla permite que los asistentes conozcan de cerca los vehículos participantes y disfruten de una actividad diferente en el centro histórico. Karen León, presidenta honoraria de la Carrera Panamericana, agradeció al gobierno estatal las facilidades para recibir a los competidores.

Indicó que, después de recorrer más de 350 kilómetros, las tripulaciones llegaron a Puebla, donde encontraron a un público que se reunió para presenciar el arribo de los automóviles, en esta edición, 72 equipos formarían parte de la llegada al arco de meta instalado en el Zócalo capitalino, además de la actividad deportiva, la jornada incluyó acciones sociales y presentaciones culturales para los asistentes.

Como parte de estas actividades, Karen León Brucemann entregó 10 sillas de ruedas al director general del Sistema Estatal DIF, Carlos González Ochoa, con el propósito de apoyar a personas que requieren dispositivos para mejorar su movilidad. La recepción de los pilotos también contó con la participación del Ballet Folclórico del Estado de Puebla, integrado por cerca de 30 jóvenes, quienes presentaron un espectáculo que combinó música, danza y tradiciones mexicanas. Entre los participantes de la competencia destacó el piloto poblano Yair Peralta, quien participó acompañado de su navegante y representó a la entidad en esta edición.

Algunos de los asistentes, como Irey, Orlando Méndez y Yael, expresaron su entusiasmo por el regreso de la carrera y consideraron que este tipo de encuentros permiten reunir a las familias, atraer visitantes y generar interés por el automovilismo, l os espectadores también reconocieron la organización de la jornada y la oportunidad de observar los vehículos de cerca en uno de los principales espacios públicos de la ciudad.

Con el regreso de la Carrera Panamericana, Puebla busca aprovechar los eventos deportivos para promover sus atractivos turísticos, impulsar el consumo local y fortalecer su presencia como destino cultural y gastronómico. La competencia forma parte de las actividades que reúnen al deporte y al turismo, con la intención de generar movimiento económico y ofrecer nuevas experiencias a los habitantes y visitantes del estado.