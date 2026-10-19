Santiago Nieto articula equipos de Morena en Querétaro para fortalecer trabajo territorial

Santiago Nieto Castillo, coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Querétaro, encabezó una jornada de articulación con los equipos estatales del movimiento, con el propósito de organizar las próximas actividades y fortalecer el trabajo territorial en la entidad, durante el encuentro, se abordaron los siguientes pasos para continuar con las labores en las calles y mantener el acercamiento con las familias queretanas, como parte de las actividades de organización del partido.

Nieto Castillo señaló que en Querétaro existe entusiasmo, convicción y esperanza entre quienes participan en el movimiento, al tiempo que destacó la importancia de mantener la coordinación entre los equipos para avanzar en los objetivos establecidos. El trabajo territorial representa una de las principales actividades de Morena, pues busca mantener el contacto directo con la ciudadanía, escuchar sus necesidades y establecer comunicación con habitantes de diferentes comunidades. A través de estas jornadas de organización, los integrantes del movimiento buscan coordinar sus esfuerzos y definir las acciones que desarrollarán en los próximos días, con la participación de sus equipos en el estado.

Buscan fortalecer el trabajo en las calles

El coordinador estatal destacó que la coincidencia en los objetivos permite mantener la organización de los equipos y dar continuidad a las actividades del movimiento, en este sentido, expresó que el propósito de servir a la población es uno de los elementos que permiten unir a quienes participan en Morena, así como mantener el trabajo cercano con las familias de Querétaro.

La articulación de los equipos también busca establecer una ruta de trabajo para las siguientes actividades territoriales, con la intención de mantener presencia en las distintas zonas de la entidad. Nieto Castillo afirmó que el movimiento continúa trabajando desde las calles y en contacto con las familias queretanas, como parte de su estrategia de organización. Estas actividades forman parte de las acciones internas mediante las cuales los integrantes del partido coordinan sus tareas y establecen prioridades para continuar con su presencia en el estado.

La jornada se desarrolló en un contexto de organización política, en el que los equipos locales buscan mantener la comunicación y preparar las actividades que seguirán en Querétaro, en este encuentro Santiago Nieto Castillo reiteró la importancia de mantener la coordinación entre los integrantes de Morena y continuar con el trabajo territorial en la entidad, el desarrollo de las próximas acciones dependerá de la organización de los equipos estatales y de las actividades que se definan para mantener el contacto con la población queretana.