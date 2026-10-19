Oaxaca compite por el título de Mejor Destino Gastronómico en los Food and Travel Reader Awards 2026

Oaxaca busca obtener el reconocimiento como Mejor Destino Gastronómico de México en los Food and Travel Reader Awards 2026, una premiación que destaca a los lugares, restaurantes, hoteles y proyectos que sobresalen en la gastronomía y el turismo del país.

La nominación representa una oportunidad para que el estado muestre la riqueza de su cocina, sus ingredientes tradicionales y las costumbres que forman parte de su identidad cultural. Además, busca atraer la atención de viajeros interesados en conocer nuevos sabores y experiencias culinarias. La gastronomía oaxaqueña es conocida por la variedad de sus platillos, entre los que destacan los siete moles, las tlayudas, los tamales, el chocolate y el mezcal. Estos productos forman parte de una tradición que se ha transmitido entre generaciones y que continúa presente tanto en los hogares como en los mercados y restaurantes.

Uno de los elementos que distingue a la cocina de Oaxaca es el uso de ingredientes regionales y las formas tradicionales de preparación. En sus diferentes comunidades existen recetas que conservan conocimientos antiguos y que también se han adaptado a nuevas propuestas gastronómicas, Oaxaca competirá con otros destinos mexicanos que también cuentan con una oferta culinaria reconocida. El resultado dependerá de la participación de las personas que emitan su voto durante el periodo establecido por los organizadores.

Oaxaca también destaca en otras categorías

La presencia del estado en los premios no se limita a su gastronomía. Otros proyectos y representantes relacionados con la promoción de la cultura y el turismo oaxaqueño también fueron considerados en distintas categorías, Mario Come Oaxaca participa en la categoría de Mejor Creador de Contenido Gastronómico, mientras que Francisco Coronado busca el reconocimiento como Mejor Creador de Contenido Turístico.

Ambos representan una parte importante de la difusión de los atractivos de la entidad, pues las plataformas digitales se han convertido en una herramienta para compartir experiencias, recomendar lugares y mostrar la diversidad cultural de las regiones. En la categoría de Mejor Bar de México se encuentra nominado Selva Oaxaca Cocktail Bar, ubicado en la capital del estado. Este establecimiento forma parte de la oferta de entretenimiento y hospitalidad que busca ofrecer experiencias diferentes a visitantes y habitantes.

Por su parte, Ennea, localizado en Puerto Escondido, compite en la categoría de Mejor Hotel Boutique. Su participación también coloca bajo los reflectores a la oferta de hospedaje de la costa oaxaqueña, una región que recibe visitantes interesados en sus playas, paisajes y actividades turísticas. Las nominaciones de esta edición se integraron a partir de las propuestas de 52 panelistas con experiencia en la industria de la hospitalidad y del Consejo Editorial de Food and Travel, los reconocimientos buscan destacar propuestas que contribuyen al desarrollo de la gastronomía y los viajes en México, así como experiencias que pueden convertirse en motivos para conocer distintos destinos.

¿Cómo votar por Oaxaca?

Las personas interesadas en apoyar al estado pueden participar en la votación de los Food and Travel Reader Awards 2026 mediante la página oficial de los premios.

El periodo para emitir los votos permanecerá abierto hasta el 22 de enero de 2027. Durante ese tiempo, los participantes podrán elegir a sus favoritos en las diferentes categorías disponibles. La votación puede consultarse en el siguiente enlace: https://foodandtravel.mx/food-and-travel-reader-awards/votaciones/

Con esta participación, Oaxaca busca fortalecer su presencia como destino turístico y gastronómico, además de mostrar que su cocina representa una parte importante de su patrimonio cultural.

El reconocimiento también puede contribuir a generar mayor interés por sus mercados, cocinas tradicionales, restaurantes y productos regionales, que forman parte de la experiencia de quienes visitan el estado. Mientras continúa la votación, Oaxaca se mantiene entre los destinos que aspiran a destacar por sus sabores y tradiciones, en una competencia que pone de manifiesto la diversidad gastronómica de México.