Tamaulipas atiende a más de 7 mil pacientes con cáncer; Américo promete apoyo a las mujeres

Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama en Tamaulipas

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, afirmó que ninguna mujer que enfrente el cáncer debe quedarse sin atención médica ni sentirse sola durante su tratamiento, al destacar la importancia de fortalecer la prevención y la detección temprana de esta enfermedad.

Durante la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el mandatario señaló que la atención a la salud de las mujeres es una de las prioridades de su administración, por lo que llamó a las instituciones y a la sociedad a trabajar de manera conjunta para brindar acompañamiento a las pacientes.El pronunciamiento se realizó durante la ceremonia cívica de Honores a la Bandera, celebrada en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, donde también se presentaron avances de las acciones estatales para atender el cáncer de mama y otras enfermedades oncológicas.

Villarreal Anaya destacó que el cáncer no solamente representa un problema médico, sino que también afecta a las familias, especialmente cuando el diagnóstico llega en etapas avanzadas o existen dificultades para recibir atención oportuna. Por ello, insistió en la necesidad de acercar los servicios médicos a las comunidades rurales y a las localidades donde el acceso a estudios especializados puede ser limitado, el gobernador señaló que los avances científicos y tecnológicos permiten identificar la enfermedad de manera más temprana y aumentar las posibilidades de recuperación, por lo que consideró necesario fortalecer los programas de prevención y atención.

Durante el evento, el secretario de Salud de Tamaulipas, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, informó que más de 7 mil 100 pacientes oncológicos reciben atención en la entidad y aseguró que se mantiene el abasto de los tratamientos como parte de la estrategia estatal, detalló que, durante 2026, el Centro Oncológico de Tamaulipas ha otorgado 7 mil 429 consultas, de las cuales 52 por ciento corresponde a pacientes con cáncer de mama.

Además, indicó que se han realizado mil 407 sesiones de quimioterapia y que 43 por ciento de ellas fueron destinadas a mujeres que enfrentan esta enfermedad. Otro de los datos presentados fue el de 457 mujeres que concluyeron sus tratamientos y tocaron la campana de la victoria en el Centro Oncológico, una acción que representa el cierre de una etapa de atención médica y un motivo de esperanza para las pacientes y sus familias.

El funcionario explicó que la Estrategia Estatal de Cáncer de la Mujer, puesta en marcha en junio de este año, busca que más de 60 por ciento de los casos de cáncer de mama sean detectados en etapas tempranas y que más de 80 por ciento de las pacientes complete su tratamiento integral, la estrategia también contempla acciones para prevenir el cáncer cervicouterino, entre ellas la vacunación contra el virus del papiloma humano, la aplicación de pruebas de detección y el acceso a tratamientos.

Modernizan equipos para detectar y tratar el cáncer

Como parte de las acciones de atención médica, el gobierno estatal destacó la incorporación de tecnología para fortalecer los servicios hospitalarios, incluidos equipos de tomografía, resonancia magnética y medicina nuclear. También se informó sobre la sustitución de la antigua tecnología de cobalto por un acelerador lineal en el Centro Oncológico de Tamaulipas, así como proyectos para recuperar el servicio de radioterapia en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria y ampliar su disponibilidad en Ciudad Madero.

A estas acciones se suman las jornadas comunitarias de detección, en las que se utilizan dispositivos portátiles iBreastExam para identificar posibles alteraciones mamarias y canalizar a las mujeres a estudios complementarios. De acuerdo con las cifras presentadas por el gobernador, durante su administración se han realizado más de 70 mil pruebas de tamizaje, con mil 868 hallazgos que requirieron seguimiento especializado y 64 mujeres detectadas oportunamente, por su parte, Teresa Ramos Arreola, directora general del Centro Nacional de Equidad de Género, Salud Sexual y Reproductiva de la Secretaría de Salud federal, destacó la importancia de acercar los servicios preventivos y garantizar el seguimiento de las pacientes hasta el diagnóstico y tratamiento.

Finalmente, Villarreal Anaya reconoció la labor del personal médico y de enfermería, así como de las instituciones que participan en las jornadas de prevención, el mandatario llamó a mantener el trabajo coordinado para que las mujeres tamaulipecas tengan acceso a revisiones médicas, diagnósticos oportunos y tratamientos especializados, con el propósito de reducir los riesgos y mejorar sus posibilidades de recuperación.