Cierran panteón de Janitzio a turistas durante Día de Muertos por obras de rehabilitación

Los turistas que visiten la isla de Janitzio, en el municipio de Pátzcuaro, no podrán ingresar al panteón durante las celebraciones de Día de Muertos de este año, debido a los trabajos de rehabilitación que se realizan en el lugar.

La restricción estará vigente los días 1 y 2 de noviembre, fechas en las que las familias de la comunidad acostumbran acudir al cementerio para velar a sus difuntos y mantener viva una de las tradiciones más representativas de Michoacán.

Las obras se realizan después de un desgajamiento ocurrido en agosto pasado a un costado del panteón, por lo que se llevan a cabo trabajos de albañilería y rehabilitación para mejorar las condiciones del sitio.

Aunque el acceso estará restringido para los visitantes, las familias de Janitzio sí podrán ingresar para realizar sus ceremonias tradicionales. Para los turistas se habilitará un andador panorámico, una pasarela lateral y un mirador desde donde podrán observar la celebración sin entrar al cementerio.

Las autoridades buscan que las personas que acudan a la isla puedan conocer esta tradición sin poner en riesgo su seguridad ni interrumpir las actividades de los habitantes.

El cierre del panteón no significa que se suspendan las celebraciones de Día de Muertos en Janitzio, ya que la comunidad tiene preparadas diferentes actividades culturales para recibir a los visitantes.

Entre ellas se encuentran la instalación de altares monumentales y el espectáculo de pesca en las tradicionales lanchas conocidas como mariposas, una de las imágenes características del lago de Pátzcuaro.

Durante esta temporada también se realizarán más de 700 actividades culturales, artísticas y ceremoniales en las siete regiones turísticas del estado.

La celebración se desarrollará del 23 de octubre al 2 de noviembre, con actividades destinadas a mostrar las costumbres, la gastronomía y las expresiones culturales de las comunidades michoacanas.

Entre las opciones para los visitantes también se encuentra la Feria Nacional, Artesanal y Cultural de la Catrina, que se realiza en la tenencia de Capula hasta el 3 de noviembre.

En la región del lago de Pátzcuaro destaca el recorrido de canoas tradicionales llamado “El camino de las ánimas”, en la isla de Urandén, así como la colocación de altares familiares en Santa Fe de la Laguna a partir del 30 de octubre.

En Morelia, el 1 de noviembre se llevará a cabo el desfile de catrinas y catrines sobre la avenida Madero. También habrá actividades gastronómicas, como el Festival de Pan de Muerto y Atoles Tradicionales en Tacámbaro y la Feria del Pan en Tangancícuaro.

De esta manera, aunque los turistas no podrán ingresar al panteón de Janitzio durante las fechas principales de la celebración, tendrán otras alternativas para conocer las tradiciones purépechas y participar en las actividades culturales organizadas en Michoacán.