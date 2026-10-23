Guanajuato impulsa el emprendimiento femenino y el uso responsable de la inteligencia artificial

Un total de 250 mujeres guanajuatenses recibieron reconocimientos por concluir el programa Redes de Aliadas Digitales, una iniciativa que busca acercar las herramientas tecnológicas a las mujeres para impulsar sus proyectos de emprendimiento y abrir nuevas oportunidades de desarrollo.

La entrega de constancias fue encabezada por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, durante la celebración del aniversario número 19 de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato (UVEG). En el evento también se reconocieron cinco proyectos destacados, seleccionados por un comité de evaluación.

La mandataria señaló que el objetivo del programa es brindar conocimientos digitales a las mujeres para que puedan desarrollar sus ideas, fortalecer sus negocios y continuar con su preparación, sin importar su edad. Como parte de la iniciativa, informó que se publicará una nueva convocatoria con 500 espacios gratuitos, que se sumarán a las oportunidades de capacitación disponibles. El programa comenzó con una meta de atención de 2 mil 500 mujeres, como parte de la Estrategia Aliadas, que actualmente cuenta con 27 programas de apoyo en temas como educación y salud.

Durante el encuentro, también se reconoció el trabajo de la UVEG, institución que ofrece alternativas educativas para quienes necesitan combinar sus estudios con otras actividades, como el trabajo y las responsabilidades familiares.

El rector de la universidad, Ricardo Narváez Martínez, destacó que la institución ha ampliado su alcance durante casi dos décadas. Actualmente, cuenta con presencia en los 46 municipios de Guanajuato, mil 196 municipios de México y 41 países del mundo. Además, informó que la universidad registra 61 mil 50 estudiantes, la cifra más alta desde su fundación. Señaló que uno de los principales objetivos de la institución es acercar la educación a más personas mediante modelos flexibles y programas adaptados a las necesidades actuales.

Como parte de la agenda educativa, la gobernadora también inauguró el Congreso Internacional “Punto de Encuentro” 2026, organizado por la Universidad Humani Mundial en León, donde especialistas, docentes, investigadores y estudiantes analizaron el papel de la inteligencia artificial en la sociedad.

Bajo el tema “Dignidad Humana: la IA para el Bienestar y la Sostenibilidad Global”, el encuentro abordó las oportunidades que ofrece esta tecnología en áreas como la educación, la salud, los servicios públicos y la productividad, así como los retos relacionados con la privacidad, la seguridad de la información y la desigualdad. Durante la inauguración, Libia Dennise destacó la importancia de utilizar los avances tecnológicos para mejorar la calidad de vida de las personas, proteger sus derechos y promover una sociedad más incluyente.

El congreso contó con la colaboración de instituciones como la Universidad de Guanajuato, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, la Sociedad Mexicana de Criminología y la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. También participó una delegación de la Real Academia Europea de Doctores, con sede en Barcelona, España. En el marco de la ceremonia se otorgó el reconocimiento Honoris Causa a Alfredo Rocafort Nicolau, presidente de la Junta de Gobierno de dicha academia, por su trayectoria y aportaciones al conocimiento.

Ambos encuentros reunieron a representantes del sector educativo y autoridades estatales para abordar los desafíos de la formación académica y la transformación digital. Guanajuato busca ampliar las oportunidades de capacitación para las mujeres, fortalecer el emprendimiento y promover la reflexión sobre el uso responsable de la inteligencia artificial en beneficio de la sociedad.