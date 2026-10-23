Impulsan el campo y obras comunitarias en Tehuacán con inversión millonaria

Con apoyos para productores agrícolas, obras comunitarias y rehabilitación de espacios públicos, el Gobierno de Puebla busca mejorar las condiciones de vida de las familias de Tehuacán y otras localidades del estado. Entre las principales metas se encuentra sembrar 400 mil hectáreas en 2027, además de aumentar la maquinaria disponible para facilitar las labores del campo.

Durante una jornada de trabajo en el municipio, el gobernador Alejandro Armenta Mier anunció que se incrementará el equipo agrícola de mil 800 a 2 mil 500 unidades, entre tractores, drones, sembradoras y cosechadoras. La intención es apoyar a los productores para aumentar sus cosechas y obtener mayores ingresos mediante la transformación de sus productos.

El mandatario señaló que durante el año pasado se atendieron 50 mil hectáreas con trabajos de preparación de la tierra, semillas y abono, mientras que en 2026 la superficie alcanzó las 200 mil hectáreas. También destacó la importancia de realizar obras comunitarias para atender necesidades de barrios, colonias y rancherías. Informó que en 2025 se destinaron más de mil millones de pesos para realizar más de 4 mil obras; en 2026 se asignaron mil 500 millones para 6 mil proyectos, y para 2027 se contempla una inversión de 2 mil millones de pesos para ejecutar 10 mil acciones.

En las microrregiones 24 y 25 se entregaron 132 proyectos con una inversión de 31 millones de pesos. En estas acciones, las mujeres tienen una participación importante, pues encabezan comités encargados de administrar los recursos y vigilar que se utilicen para resolver las necesidades de sus comunidades. Por su parte, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano Pérez, informó que se entregaron 768 apoyos de los programas Insumos Estratégicos para la Producción y Seguridad para el Campo Poblano, con una inversión de 10 millones de pesos.

La funcionaria explicó que la región cuenta con 12 módulos de maquinaria, integrados por 12 tractores, 73 implementos y tres drones para apoyar las actividades agrícolas. Además, anunció que la inversión estatal para el sector agrícola aumentará a 2 mil millones de pesos en 2027, con apoyos para la producción agrícola, pecuaria y de mezcal. Durante el evento también se anunció el impulso a la industria del calzado en Tehuacán y Tepeyahualco, así como la entrega de paneles solares para sociedades de pozos agrícolas y comités de agua potable.

El presidente municipal de Tehuacán, Alejandro Barroso Chávez, agradeció los apoyos destinados al campo y destacó la recuperación del Parque Metropolitano, que anteriormente se encontraba abandonado y era utilizado como tiradero. Actualmente, este espacio ofrece un lugar de convivencia para los habitantes. Habitantes de la región también reconocieron las acciones realizadas en sus comunidades. Entre ellas se encuentran las mejoras en infraestructura agrícola, la rehabilitación de la calle 2 Poniente de San Diego Chalma, después de siete años de espera, y la dignificación de espacios educativos y públicos.

Finalmente, se entregaron mil 300 plantas como parte del Programa de Reforestación 2026, con el propósito de contribuir al cuidado del medio ambiente. Con estas acciones, se busca fortalecer la producción del campo, mejorar los espacios públicos y atender las necesidades de las comunidades mediante proyectos que beneficien directamente a las familias poblanas.