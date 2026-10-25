Coahuila apuesta por una nueva forma de aprender inglés; 60 estudiantes participan en competencia estatal

Coahuila apuesta por una nueva forma de aprender inglés

Aprender inglés va más allá de memorizar palabras y reglas gramaticales. Bajo esta premisa, Coahuila realizó por primera vez el Level Up English Challenge 2026, una competencia educativa que busca transformar la manera en que niñas, niños y jóvenes ponen en práctica sus conocimientos del idioma.

Organizado por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación y en coordinación con Inspira Coahuila, el certamen reunió en su etapa estatal a 60 estudiantes de primaria y secundaria provenientes de las cinco regiones de la entidad.

A diferencia de los concursos tradicionales, esta iniciativa apuesta por la comprensión, el razonamiento y la capacidad de responder de manera espontánea en inglés, dejando de lado los ejercicios basados exclusivamente en la memorización.

Del salón de clases a los retos en inglés

La competencia comenzó con una etapa regional en la que estudiantes de primaria y secundaria participaron en un circuito de seis estaciones diseñadas para evaluar distintas habilidades: Reading, Writing, Listening, Speaking, Vocabulary y English & Arts.

A través de juegos de adivinanzas, ejercicios de comprensión auditiva, construcción de oraciones y desafíos de vocabulario, los participantes demostraron sus conocimientos en actividades que combinaron aprendizaje, creatividad y trabajo en equipo.

El formato permitió que los estudiantes utilizaran el inglés en situaciones prácticas, fortaleciendo no solamente sus conocimientos, sino también la confianza para comunicarse en un segundo idioma.

Una final con representación de todo Coahuila

La etapa estatal contó con la participación de cinco equipos de primaria, integrados por 30 estudiantes de Saltillo, Francisco I. Madero, San Buenaventura, San Juan de Sabinas y Piedras Negras.

En secundaria compitieron otros 30 alumnos provenientes de Piedras Negras, Múzquiz, Monclova, Torreón y Arteaga.

Durante cuatro rondas eliminatorias, los equipos respondieron preguntas adaptadas a su nivel académico y a los contenidos estudiados durante el ciclo escolar.

Una de las particularidades del concurso fue que las respuestas debían surgir de la comprensión de cada pregunta y no de ejercicios previamente ensayados. Además, las opciones presentadas en el tablero fueron construidas a partir de respuestas reales de estudiantes, dando a la competencia un carácter más cercano y dinámico.

El inglés como herramienta para nuevas oportunidades

El dominio del inglés representa una herramienta cada vez más importante para acceder a oportunidades educativas y profesionales, especialmente en una entidad con una importante actividad industrial y vínculos comerciales internacionales como Coahuila.

En este contexto, iniciativas como el Level Up English Challenge buscan fortalecer las habilidades lingüísticas desde la educación básica y fomentar que los estudiantes pierdan el miedo a expresarse en otro idioma.

Más allá de los resultados de la competencia, el encuentro puso de manifiesto la importancia de generar nuevas experiencias de aprendizaje que despierten el interés de las y los alumnos y les permitan aplicar lo aprendido dentro y fuera del aula.

Con esta primera edición, Coahuila incorpora una nueva dinámica a sus estrategias educativas, colocando la comunicación, la creatividad y la confianza en el centro del aprendizaje del inglés.