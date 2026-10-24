InnovaFest 2026 reúne a empresas e inversionistas para impulsar la tecnología en Jalisco

Con la participación de empresas, universidades, centros de investigación y emprendedores, Jalisco fue sede de InnovaFest 2026, un encuentro nacional que busca fortalecer la innovación tecnológica, generar oportunidades de inversión y conectar proyectos científicos con el sector productivo.

El evento reunió a más de 12 mil visitantes, 800 expositores y 90 inversionistas y fondos de inversión, quienes participaron en actividades dirigidas a impulsar nuevos negocios y promover el desarrollo de tecnologías en diferentes sectores de la economía.

La organización estuvo a cargo de la Secretaría de Economía del Gobierno de México, la Coordinación de Crecimiento y Desarrollo Económico de Jalisco, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT) y la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO).

Bajo el lema “Economía en Transformación: Tecnología, Industria y Nuevos Negocios”, las actividades se concentraron en áreas como inteligencia artificial, semiconductores, salud y tecnología financiera, conocidas como fintech. Estos sectores representan oportunidades para desarrollar soluciones tecnológicas y fortalecer la competitividad de las empresas.

Durante el encuentro, Mauro Garza Marín, coordinador general de Crecimiento y Desarrollo Económico del Gobierno de Jalisco, destacó la importancia de la innovación para el crecimiento de la entidad, particularmente en materia de propiedad industrial y desarrollo de patentes.

El funcionario señaló que Jalisco cuenta con una importante participación en la generación de innovaciones en México. De acuerdo con sus declaraciones, el sector agroindustrial concentra el 40 por ciento de las patentes mencionadas, mientras que el área de salud representa el 30 por ciento, con un impulso importante en biotecnología.

Por su parte, Vidal Llerenas Morales, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), consideró que este tipo de encuentros permite acercar a quienes desarrollan investigaciones científicas con las empresas que pueden convertir esos conocimientos en productos y servicios.

La intención es que los proyectos surgidos en universidades y centros de investigación tengan mayores posibilidades de llegar al mercado, generar empleos y contribuir al desarrollo económico.

En tanto, Ximena Escobedo Juárez, subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía federal, destacó la importancia de la colaboración entre la academia y el sector privado para facilitar la transferencia tecnológica y aprovechar el talento especializado.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía del Gobierno de México, también participó mediante un mensaje videograbado desde Washington, en el que resaltó el papel de Jalisco en el desarrollo de la innovación nacional y la importancia de conectar emprendedores con inversionistas.

Uno de los momentos principales fue la entrega del Premio a la Innovación Mexicana 2026, en el que se reconocieron 22 proyectos de Jalisco en categorías como movilidad, salud, sostenibilidad, seguridad hídrica, economía digital, inteligencia artificial y energía.

Entre los proyectos reconocidos se encontraron iniciativas desarrolladas por estudiantes del Tecnológico Superior de Jalisco y de la Red de Centros de Innovación. Los trabajos fueron seleccionados entre más de tres mil postulaciones, según la información difundida por el gobierno estatal.

Asimismo, se realizó la actividad Mentes en Acción, un espacio en el que emprendedores presentaron sus propuestas ante empresarios e inversionistas para explorar posibles alianzas y alternativas de financiamiento.

La agenda también incluyó conferencias, talleres, intercambio de experiencias y una exhibición de proyectos tecnológicos y patentes.

Con la realización de InnovaFest 2026, el Gobierno de Jalisco busca fortalecer los vínculos entre la investigación, las empresas y el emprendimiento, con la expectativa de que estas conexiones se traduzcan en nuevos proyectos, inversiones y oportunidades de crecimiento para la entidad.