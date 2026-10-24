Veracruz suma 119 casos y dos muertes por gusano barrenador en humanos

Veracruz acumula 119 casos de miasis por gusano barrenador en humanos y dos defunciones relacionadas con esta enfermedad, de acuerdo con información difundida el 24 de octubre de 2026. La entidad se mantiene entre los estados con mayor número de personas afectadas por esta infestación, que es provocada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax.

Según los datos publicados, Veracruz concentra el 16 por ciento de los casos confirmados a nivel nacional, por debajo de Chiapas, que ocupa el primer lugar con el 23 por ciento. Después de Veracruz se encuentra Puebla, con el 10 por ciento, y Oaxaca, con el nueve por ciento.

A nivel nacional, el reporte referido contabiliza 732 casos y cinco defunciones durante 2026. Sin embargo, otros informes epidemiológicos publicados en octubre presentan cifras diferentes, por lo que es importante considerar la fecha de corte de cada registro al comparar los datos.

Uno de los aspectos que destacan en las estadísticas es la edad de las personas afectadas. De acuerdo con la información difundida, el 61.3 por ciento de los casos confirmados corresponde a personas mayores de 60 años. La edad promedio de los pacientes es de 62.9 años, aunque los registros abarcan desde personas de un año hasta adultos de 98 años.

En cuanto al sexo, los hombres representan el 70 por ciento de los casos confirmados, lo que muestra una mayor presencia de contagios en este grupo dentro de las estadísticas disponibles.

El gusano barrenador es una larva que se desarrolla cuando una mosca deposita sus huevos en heridas abiertas o lesiones de la piel. Después de nacer, las larvas se alimentan del tejido vivo y pueden provocar lesiones que requieren atención médica.

Aunque esta infestación se relaciona principalmente con animales, también puede afectar a las personas. Por esta razón, la detección oportuna de heridas sospechosas y la atención médica son importantes para evitar complicaciones.

Entre las señales de alerta se encuentran heridas que empeoran, dolor, inflamación, secreciones, mal olor o la presencia visible de larvas. Ante cualquiera de estos síntomas, se recomienda acudir a una unidad médica y evitar intentar retirar las larvas por cuenta propia.

La vigilancia de esta enfermedad representa un reto para las autoridades sanitarias, debido al aumento de casos reportados en distintas entidades del país. Las cifras también reflejan la necesidad de mantener informada a la población sobre las medidas de prevención y la importancia de atender las lesiones de manera adecuada.

En Veracruz, los dos fallecimientos reportados subrayan la importancia de identificar oportunamente los posibles casos y garantizar que las personas afectadas reciban atención médica.

Mientras continúan los registros epidemiológicos, será importante que las autoridades mantengan actualizada la información sobre el número de contagios, las defunciones y las medidas implementadas para contener esta infestación.

La evolución de los casos durante las próximas semanas permitirá conocer si la incidencia continúa en aumento y qué acciones adicionales serán necesarias para proteger la salud de la población.