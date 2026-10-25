Doble feminicidio en Ostuacán fue por venganza personal; pobladores linchan a uno de los presuntos responsables

Feminicidio en Ostuacán

El doble feminicidio de Míriam Cruz Alpuche y su nieta de 12 años, ocurrido el pasado 19 de octubre en el municipio de Ostuacán, Chiapas, habría sido cometido por venganza personal, informó este domingo el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven.

En un mensaje difundido a través de redes sociales, el funcionario señaló que las investigaciones permitieron identificar la presunta participación de dos hombres: Armando, alias “El Melo”, y Andrés, conocido como “El Cera”.

De acuerdo con las indagatorias y los testimonios recabados, ambos sujetos habrían acudido al lugar donde se cometió el crimen y posteriormente escapado. El móvil identificado por las autoridades fue una presunta venganza personal de uno de los señalados.

Llaven explicó que, tras ser detenidos, los sospechosos fueron trasladados a las celdas temporales de la presidencia municipal de Ostuacán. Sin embargo, un grupo de pobladores ingresó violentamente a la alcaldía y los sacó del lugar.

Como consecuencia de estos hechos, Andrés fue asesinado por los habitantes, mientras que Armando fue rescatado con vida, según el reporte del fiscal estatal.

Ante lo ocurrido, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación por el homicidio de Andrés, con el objetivo de esclarecer las circunstancias de su muerte y determinar las responsabilidades correspondientes por los hechos registrados en la sede municipal.

El fiscal agregó que las autoridades federales y estatales intervinieron para restablecer el orden en Ostuacán, mientras continúan las investigaciones relacionadas con ambos sucesos.

Respecto al doble feminicidio, Llaven indicó que la investigación se encuentra en proceso de ampliación para llevar el caso ante las autoridades judiciales. Asimismo, afirmó que se solicitará la pena máxima de 100 años de prisión para el responsable, conforme a lo que se determine en el procedimiento legal.

El caso ha generado atención por la gravedad de los asesinatos y por los hechos posteriores, en los que uno de los presuntos implicados perdió la vida después de ser sustraído de la custodia de las autoridades.

De acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Chiapas acumuló 30 casos documentados de feminicidio durante los primeros nueve meses de 2026.

Las autoridades estatales mantienen las investigaciones para esclarecer el doble feminicidio, establecer las responsabilidades penales correspondientes y determinar quiénes participaron en la muerte del hombre que fue sustraído de las celdas municipales.