Coahuila reúne a más de 800 industriales en la Convención Nacional CANACINTRA 2026

Saltillo, Coahuila, 23 de octubre de 2026.– Con la participación de más de 800 representantes del sector industrial de todo el país, Coahuila se convirtió en sede de la Convención Nacional de Delegaciones, Sectores y Ramas Industriales CANACINTRA 2026, un encuentro que busca fortalecer la colaboración entre empresarios y autoridades para impulsar la competitividad, la inversión y el desarrollo económico de México.

Durante la inauguración, el gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que Coahuila ha logrado consolidar condiciones favorables para la actividad industrial mediante una estrategia basada en la seguridad, la estabilidad laboral, el estado de derecho, la formación de talento y el desarrollo de infraestructura.

Ante la presidenta nacional de CANACINTRA, María de Lourdes Medina Ortega, así como empresarios y representantes de distintas regiones del país, el mandatario subrayó que la generación de empleos corresponde principalmente a la iniciativa privada, mientras que la responsabilidad de los gobiernos es construir un entorno que permita el crecimiento de las empresas.

“Las cosas importantes no se consiguen de un día para otro. Se construyen con esfuerzo, con disciplina, con convicción y, sobre todo, trabajando juntos. Esa es precisamente la fórmula que nos ha permitido avanzar en Coahuila”, expresó.

Seguridad y estabilidad laboral, fortalezas de Coahuila

Uno de los temas centrales del encuentro fue la importancia de generar certidumbre para las inversiones. Jiménez Salinas señaló que la coordinación entre autoridades, empresarios, sindicatos y sociedad civil ha permitido fortalecer las condiciones de estabilidad que requiere la industria.

Destacó el pacto laboral que opera en la entidad y que promueve el diálogo entre gobierno, trabajadores y empresas para preservar la paz laboral, así como el modelo de educación dual, mediante el cual instituciones educativas y compañías colaboran en la formación de personal especializado.

Coahuila mantiene una importante participación en sectores como la industria automotriz, las autopartes, la fabricación de carros de ferrocarril y la minería, actividades que forman parte de su vocación productiva y de su vinculación con las cadenas industriales nacionales e internacionales.

CANACINTRA llama a fortalecer la industria mexicana

Por su parte, la presidenta nacional de CANACINTRA, María de Lourdes Medina Ortega, destacó la necesidad de impulsar una política industrial que fortalezca a las empresas establecidas en México, eleve la capacidad productiva y favorezca la integración de cadenas nacionales de valor.

La dirigente empresarial señaló la importancia de promover la innovación, la competitividad y el mercado interno, así como de mantener una coordinación efectiva entre los distintos niveles de gobierno y el sector privado.

Durante la convención, el gobernador Manolo Jiménez recibió la distinción Águila CANACINTRA, reconocimiento que agradeció a la dirigencia nacional y que, afirmó, representa un compromiso para continuar impulsando el desarrollo económico de Coahuila.

La realización de este encuentro nacional en Saltillo representa una oportunidad para fortalecer las relaciones entre industriales de distintas regiones del país, compartir experiencias y abrir espacios de colaboración para nuevas inversiones.

Con la presencia de más de 800 convencionistas, Coahuila busca reafirmar su papel como uno de los principales polos industriales del norte de México, en un contexto en el que la competitividad, la seguridad y la disponibilidad de talento especializado son determinantes para el futuro del sector productivo.