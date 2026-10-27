La Paz, un destino diferente para quienes disfrutan de lo desconocido

Puerto Chale es una comunidad pesquera en la costa del Océano Pacífico. Es el punto más cercano desde La Paz para visitar a las ballenas grises.

La Paz, Baja California Sur, busca posicionarse como una alternativa para los viajeros que desean explorar destinos distintos a los destinos turísticos tradicionales; además de sus playas, el municipio ofrece experiencias de naturaleza, aventura, gastronomía y recorridos por comunidades con historia minera y pesquera.

Luz María Zepeda, directora general del Fideicomiso de Turismo de La Paz, destacó en entrevista con Crónica, que uno de los principales atractivos del destino es su diversidad, pues reúne seis territorios con características distintas: la ciudad de La Paz, Todos Santos, La Ventana, Puerto Chale, El Triunfo y Los Barriles.

“Somos un destino, ideal para las personas que están buscando un destino diferente o alterno a lo ya conocido”, aseguró.

La funcionaria señaló que cada lugar ofrece actividades que permiten a los visitantes organizar un viaje de acuerdo con sus intereses y la temporada del año y son ideales para todo tipo de turistas, desde familias, parejas; incluso para quienes disfrutan viajar en solitario.

Mientras algunos sitios destacan por sus playas y deportes acuáticos, otros ofrecen experiencias gastronómicas, recorridos culturales y acercamiento a la historia de Baja California Sur.

El Mar de Cortés, un acuario natural

Entre los atractivos más representativos de La Paz se encuentra el Mar de Cortés, cuyas aguas permiten realizar actividades como buceo, pesca deportiva y recorridos en embarcaciones, además de observar distintas especies marinas.

Al referirse a la riqueza de la región, recordó que el explorador Jacques Cousteau bautizó al Golfo de California como el Acuario del Mundo, debido a su extraordinaria biodiversidad.

“La verdad es es como un acuario viviente. De hecho, el Golfo de California, no sé si sepas, que fue bautizado por Jacques Cousteau como el acuario del mundo”, comentó.

La oferta incluye visitas a la isla Espíritu Santo, donde se puede realizar nado con lobos marinos y buceo, así como recorridos por playas y actividades de observación de fauna, ello, de acuerdo con las condiciones y temporadas correspondientes, así como a las actividades que quieran realizar los visitantes.

Detalló el tiburón ballena comienza a llegar entre octubre y noviembre, mientras que el nado con lobos marinos se realiza de septiembre a mayo, debido a que durante el verano se suspende la actividad por la temporada de apareamiento.

En invierno, los visitantes también pueden acudir a Puerto Chale para observar ballenas grises.

“Es un destino con diversas temporadas, por lo cual puedo decir que es atemporal. Entonces, no importa cuándo vengas, teniendo la temporada o el año que tú vengas, puedes hacer muchísimas cosas”, afirmó.

Seis territorios con distintas experiencias

La ciudad de La Paz concentra el malecón, los museos y los recorridos para disfrutar los atardeceres. Desde ahí también se pueden realizar roadtrips hacia las islas y playas cercanas.

La Isla Espíritu Santo, es Patrimonio Natural Mundial de la Humanidad de la UNESCO desde 2005.

A unos 45 minutos, máximo una hora, se encuentra Todos Santos, el Pueblo Mágico del Pacífico reconocido por sus galerías de arte, hoteles y propuestas gastronómicas que privilegian los productos frescos y las experiencias de huerto a la mesa. También ofrece alternativas de bienestar, como temazcales y spas.

La Ventana, ubicada hacia el Golfo de California, se ha convertido en un punto para practicar kitesurf y surf, además de realizar safaris oceánicos, glamping y pesca deportiva.

Puerto Chale, al norte de La Paz y a aproximadamente dos horas, es un pueblo pesquero que destaca durante la temporada de avistamiento de ballena gris.

El Triunfo ofrece una mirada al pasado minero de la región, aunque la actividad ya no se desarrolla como antes, sus museos y espacios históricos permiten conocer una etapa que contribuyó al crecimiento económico de Baja California Sur.

Los Barriles, a hora y media de La Paz, destaca por la pesca deportiva, el kitesurf, los paseos a caballo y la renta de vehículos como los racers. La gastronomía también forma parte de la experiencia.

“A mí me gusta mucho decir del mar a la mesa, que vas y pescas, el famoso ‘catch and cook’, lo pescas y te lo cocinan ahí mismo, que se me hace delicioso”, señaló Zepeda.

La funcionaria añadió que el entorno natural del municipio combina el océano Pacífico, el Golfo de California y zonas desérticas; en temporadas de lluvia, algunos arroyos pueden formar cascadas, aunque recomendó realizar este tipo de recorridos con las debidas precauciones.

Un destino de aventura y lujo relajado

De acuerdo con Zepeda, La Paz recibe principalmente turismo nacional, con conexiones aéreas desde la Ciudad de México, Guadalajara y ciudades del noroeste del país, entre ellas Tijuana, Culiacán y Mazatlán; también cuenta con una ruta directa desde Los Ángeles, Estados Unidos.

Luz María explicó que, además de las familias y parejas, el destino atrae a viajeros que recorren los lugares por su cuenta y a nómadas digitales. En su opinión, el interés por experiencias al aire libre y entornos naturales coincide con las características de la región.

“Las personas vienen a vivir un lujo en el que la naturaleza, el entorno, la preservación de nuestras áreas naturales, de nuestras especies, pues eso es mucho de lo que promovemos y mucho de lo que también llega aquí al destino”, indicó.

La directora del fideicomiso consideró que uno de los retos consiste en motivar a los visitantes a explorar más allá de los sitios que ya tienen reconocimiento. Para ella, la experiencia del destino se comprende mejor al recorrerlo y conocer sus distintas propuestas; aseguró que se trata de un destino que siempre supera las expectativas.

“Creo que el reto es que la gente es que gente que quiera venir a aventurarse, que quiera llenarse los pies de arena, que no no le importe sudar un poquito... Es un destino que lo vas a disfrutar, sí o sí, porque así sea verano y haga mucho calor, pues te puedes ir a la playa y el mar está en su mejor temperatura entonces se disfruta bastante”.

Zepeda atribuyó parte del menor reconocimiento del destino frente a otros lugares turísticos a que su oferta de hospedaje ha mantenido características independientes y locales. Sin embargo, sostuvo que la región tiene alternativas para quienes desean aventurarse y conocer lugares distintos a los que suelen encontrar en otros destinos.

Todos Santos es un Pueblo Mágico de La Paz, famoso por su mezcla de desierto, oasis y playas del océano Pacífico.

“Creo que tal vez poco se ha sabido el destino porque la autenticidad es tal que todo ha sido como muy íntimo, muy independiente, muy de locales, muy auténtico”, comentó.

La Paz y Los Cabos, destinos complementarios

La funcionaria sostuvo que La Paz y Los Cabos son destinos que complementan la oferta turística de Baja California Sur. Mientras que este último destino cuenta con grandes hoteles, resorts, opciones de lujo y compras, La Paz ofrece una experiencia más tranquila y centrada en la naturaleza.

“Nosotros siempre, y eso creo que es a nivel todo estatal, tenemos todos un arraigo, un sentido de pertenencia muy fuerte y nos vemos siempre como destinos complementarios”, explicó.

Para quienes visitan La Paz por primera vez, Zepeda recomendó dedicar tiempo al malecón y sus atardeceres, a conocer la isla Espíritu Santo, recorrer las galerías de Todos Santos y visitar El Triunfo; también sugirió explorar La Ventana y, durante el invierno, acudir a Puerto Chale para el avistamiento de ballena gris.

Hizo una invitación para que, quienes deseen planear su visita pueden consultar el sitio oficial www.golapaz.com, donde se difunden opciones de hospedaje, experiencias y actividades, así como las redes sociales GoLaPaz, en las que el fideicomiso también comparte información sobre festivales gastronómicos, deportivos y culturales.