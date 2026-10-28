Ramírez Bedolla descarta relevancia de la vida personal de Carlos Manzo en la investigación; afirma que no estaba casado con Grecia Quiroz

Alfredo Ramírez Bedolla

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que las investigaciones sobre el asesinato de Carlos Manzo deben continuar hasta esclarecer el homicidio, al señalar que se trata de un caso complejo por el entramado que estaría detrás del atentado contra el exalcalde de Uruapan.

Al referirse a la información sobre la vida personal de Manzo, el mandatario indicó que, de acuerdo con el acta de defunción, el exfuncionario figuraba como soltero y que no contrajó matrimonio con Grecia Quiroz. Añadió que habría mantenido una relación sentimental en Guadalajara, donde estudió, y que tenía una hija en esa ciudad.

Sin embargo, Ramírez Bedolla sostuvo que esos datos no son determinantes para esclarecer el crimen, por lo que llamó a centrar la atención en el avance de las investigaciones y en la búsqueda de justicia.

“Esto creo que no es el tema, ¿no? No tiene relevancia en cuanto al esclarecimiento del homicidio, que es lo que nos convoca a que se haga justicia”, expresó.

El gobernador destacó que las autoridades han realizado una investigación amplia, aunque reconoció que es necesario continuar con las indagatorias debido a la complejidad de los hechos y de las posibles conexiones detrás del ataque.

“Tenemos que seguir avanzando en la investigación. Es una investigación enorme que se ha hecho en este caso, por la complejidad del entramado que está atrás en el atentado contra Carlos Manzo”, declaró.

Ramírez Bedolla reiteró así la importancia de mantener el curso de las investigaciones para esclarecer el asesinato del exalcalde de Uruapan y avanzar en el acceso a la justicia.