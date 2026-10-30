Fortalecen coordinación entre Fiscalías federales y estatales para reforzar la seguridad en la Región Noreste

Con el objetivo de fortalecer la seguridad y combatir a los grupos delictivos que operan en distintas entidades, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, encabezó el Encuentro Regional de Coordinación entre Fiscalías Federales y Estatales, en el que participaron representantes de seis estados de la región noreste del país.

Durante la reunión, realizada en Saltillo, autoridades de Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas acordaron fortalecer el intercambio de información, compartir datos de inteligencia y coordinar investigaciones para combatir a las organizaciones criminales que operan en más de una entidad.

El mandatario estatal destacó que la colaboración entre instituciones es fundamental para obtener mejores resultados en materia de seguridad y procuración de justicia.

“Me dio mucho gusto recibir en Coahuila para su reunión regional a las y los titulares de las fiscalías locales y de la FGR de diferentes estados vecinos. Platicamos de la importancia de trabajar con voluntad y coordinación para dar mejores resultados en seguridad y procuración de justicia. Aquí seguimos con todo blindando Coahuila”, expresó.

Jiménez Salinas señaló que su administración mantiene el compromiso de trabajar junto con los estados vecinos y las instituciones federales para proteger a las familias y evitar que los grupos delictivos aprovechen los límites territoriales para cometer delitos.

Por su parte, el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, explicó que este primer encuentro regional surgió de los planteamientos realizados durante una reunión nacional de fiscales y representa un nuevo mecanismo de colaboración entre las entidades.

Indicó que uno de los principales objetivos es compartir información operativa y de inteligencia, además de coordinar investigaciones relacionadas con delitos que afectan a más de un estado.

También señaló que esta mesa de trabajo, avalada por la Fiscalía General de la República (FGR), no tiene precedente en el país, por lo que representa un avance en la coordinación de las autoridades encargadas de procurar justicia.

Fernández Montañez informó que las reuniones se realizarán cada dos meses, con la finalidad de establecer acuerdos concretos y dar seguimiento a las acciones conjuntas.

Entre los asistentes estuvieron Sonia Yadira de la Garza Fragoso, fiscal general de Durango; Javier Enrique Flores Saldívar, de Nuevo León; María Manuela García Cázares, de San Luis Potosí; Jesús Eduardo Govea Orozco, de Tamaulipas, y Cristian Paul Camacho Osnaya, de Zacatecas.

También participaron representantes de la FGR en las seis entidades, entre ellos Ramón Ernesto Badillo Aguilar, por Coahuila, así como Daniel Alejandro Acosta Aguirre, titular de la Unidad Especializada en el Sistema de Coordinación Regional.

Con este encuentro, las autoridades buscan mantener una estrategia de trabajo permanente que permita identificar objetivos criminales de interés común, realizar operativos conjuntos y fortalecer las investigaciones.

De esta manera, los gobiernos estatales y las instituciones federales buscan mejorar la respuesta ante la delincuencia y reforzar la seguridad en la región noreste del país.