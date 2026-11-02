Catrina monumental de Misantla supera los 33 metros y busca romper récord Guinness

Una catrina monumental de más de 33 metros de altura se ha convertido en uno de los principales atractivos de las celebraciones de Día de Muertos en Veracruz, al desafiar en dimensiones a la escultura instalada en el Zócalo de la Ciudad de México, que actualmente cuenta con el reconocimiento del Récord Guinness como la más alta del mundo.

La figura se encuentra en el municipio de Misantla y alcanza entre 33 y 34 metros de altura, de acuerdo con las mediciones difundidas por autoridades locales. Su tamaño ha generado comparaciones con la catrina colocada en la capital del país, conocida como La Garbancera, que mide 33.411 metros.

Aunque la escultura veracruzana podría superar ligeramente las dimensiones de la instalada en la Ciudad de México, hasta el momento no cuenta con una certificación oficial que respalde su altura, por lo que el reconocimiento Guinness continúa en manos de la capital mexicana.

La elaboración de esta catrina estuvo a cargo de 25 artesanos locales, quienes participaron en el diseño, confección y construcción de la estructura. Para darle forma utilizaron aproximadamente 500 metros de tela, además de materiales necesarios para sostener una figura que pesa cerca de cinco toneladas.

La monumental escultura cuenta con iluminación propia y fue instalada en la Plaza de la Concordia, frente a la Casa de Cultura y junto a las letras turísticas de Misantla, donde habitantes y visitantes pueden acercarse para observarla y tomarse fotografías.

Uno de los aspectos que más llama la atención es que la catrina ha aumentado su tamaño con el paso de los años. En sus primeras ediciones alcanzaba aproximadamente 28 metros de altura, pero sus dimensiones fueron creciendo en cada temporada hasta superar los 33 metros.

Por otra parte, en la Ciudad de México también se instaló una catrina monumental en el Zócalo capitalino, conocida como La Garbancera. Esta pieza fue elaborada por el Taller de Arte Xibalbá, con materiales como fibra de vidrio y una estructura de acero. Además, fue acompañada por alrededor de 70 mil flores de cempasúchil.

En el puerto de Veracruz también se colocó otra figura monumental en el Zócalo de la ciudad, con una altura de 11.5 metros y vestida con el tradicional traje de jarocha. La obra fue realizada por el escultor y diseñador Charly Urbina.

Las esculturas forman parte de las actividades culturales relacionadas con el Día de Muertos, una de las celebraciones más importantes de México, que cada año reúne a familias y turistas interesados en conocer las tradiciones del país.

Tanto la catrina de Misantla como la instalada en la Ciudad de México permanecerán abiertas al público hasta el 2 de noviembre, fecha en la que comenzará el retiro de ambas estructuras.

Con esta obra, Misantla busca destacar el talento de sus artesanos y posicionarse como un referente de las celebraciones de Día de Muertos, mientras mantiene el desafío de conseguir un reconocimiento internacional por las dimensiones de su catrina monumental. xeu noticias veracruz