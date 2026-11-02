Travel Pop Up reúne a creadores de contenido y prestadores turísticos en Jalisco

Creadores de contenido de viajes, emprendedores y prestadores de servicios turísticos se reúnen en Jalisco durante la séptima edición de Travel Pop Up, un encuentro que b usca intercambiar experiencias y conocimientos sobre la comunicación turística, la profesionalización digital y la promoción responsable de los destinos.

El evento se desarrollo del 29 de octubre al 8 de noviembre, con el apoyo de la Secretaría de Turismo de Jalisco, fideicomisos de promoción turística y prestadores de servicios, mediante conferencias, conversatorios y recorridos por diferentes regiones del estado.

Como parte de las actividades, los participantes visitan destinos como Mazamitla, Tapalpa, Ajijic, Tequila y Puerto Vallarta, donde conocen su oferta cultural, gastronómica y turística, además de intercambiar experiencias sobre la manera de promover estos lugares a través de las paltaformas digitales.

Durante la presentación del encuentro, el subsecretario de Turismo de Jalisco, Miguel Andrés Hernández, destacó la importancia de los creadores de contenido para dar a conocer los atractivos del estado, pero también señaló que la promoción turística debe general beneficios para las comunidades que reciben visiantes.

Explicó que el turismo no solamente consiste en atraer personas a un destino, sino que también debe contribuir a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

En Puerto Vallarta, las conferencias realizadas en el Centro Internacional de Convenciones abordaron temas como la construcción de una marca personal, la confianza de las audiencias y la responsabilidad al compartir experiencias de viaje.

Entre los participantes estuvo Diego Falckenheiner, creador de Una Cita con el Mundo, quien habló sobre las diferentes formas de obtener ingresos mediante la creación de contenido y la importancia de compartir experiencias reales frente a la popularidad de las imágenes generadas con inteligencia artificial.

También participaron Dos Truchas, Mariel de Viaje, Viajera Cinéfila, Viajalisco y Óscar Alejandro, quienes compartieron sus conocimientos sobre la profesionalización de los contenidos, la credibilidad y el impacto que pueden tener los creadores en los destinos turísticos.

El encuentro también cuenta con la Zona Pop Up, un espacio de acceso libre donde emprendedores, marcas y proyectos locales pueden presentar sus productos y establecer relaciones con los participantes.

Además, esta edición contempla una actividad de apoyo a la asociación Estudiantes Conservando la Naturaleza, dedicada a la protección de la tortuga casquito de Puerto Vallarta. Para contribuir a esta causa, se destinará el 10 por ciento de las ventas del mercadito.

Las actividades abiertas al público continuarán el próximo 7 de noviembre, de las 10:00 a las 20:00 horas, en la Sala Consuelo Velázquez del Palacio de la Cultura y los Congresos (PALCCO), ubicado en Zapopan.

Durante la jornada participarán creadores como Román Socias, La Mochila de Sara, Viajero con Sabor y Soy Tribu, quienes compartirán experiencias sobre identidad digital, viralidad y viajes conscientes. También se realizará un panel sobre turismo responsable con Backpacking Luis, Sebitastrip y Alessandra.

Por la tarde se presentarán Penny Travels, Welcome to el Mundo y Travel Tip For You, mientras que Alan Estrada, conocido por su proyecto Alan por el Mundo, cerrará el programa con la conferencia titulada “El poder de los viajes”

Los boletos para asistir a las conferencias están disponibles por sesión o jornada completa a través de la plataforma Goliiive, mientras que la Zona Pop Up tendrá entrada libre a partir de las 13:30 horas.

Travel Pop Up fue fundado en Madrid en 2019 por la periodista de viajes Diana Rodríguez. Esta es su séptima edición y la tercera que se realiza en México, con el propósito de conectar a creadores, marcas, audiencias y destinos de España y Latinoamérica.